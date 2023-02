Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Agresivní muž z Lomnice nad Popelkou skončil ve vazební věznici

SEMILSKO - Zbil mladíka a smrtí hrozil jemu a jeho známým kvůli malichernosti.

V pátek 10. února odpoledne jsme museli zasahovat v Lomnici nad Popelkou proti 56letému agresivnímu muži, který na ulici brutálně fyzicky napadl 18letého mladíka za to, že projel ve svém osobním vozidle příliš blízko něj. V tu dobu agresor odhazoval venku sníh a ačkoliv se s řidičem vůbec neznal, průjezd vozidla si vyložil jako osobní provokaci, kterou si s ním chtěl hned vyřídit. Příležitost se k tomu bohužel naskytla. Mladý řidič se po pěti minutách vrátil do stejné ulice, aby tu v autě počkal na svého kamaráda, který si s ním vyrazil na projížďku a potřeboval se krátce zastavit doma.

Starší muž nezaváhal, přišel k jeho autu, otevřel dveře u řidiče a začal ho bít pěstmi do hlavy a hrudi, přitom v ruce svíral nezjištěný kovový předmět, který zesiloval účinek jeho útoku. Mladík dostal nejméně 10 ran pěstí do hlavy. Ve chvíli, kdy se snažit vystoupit, ho útočník chytil za nohu a křičel na něj, že mu zlomí koleno, a že tam vykrvácí a umře. Šokovaný řidič se neměl jak bránit a teprve potom, když si na něm útočník dostatečně vybil zlost, nechal ho odjet.

Řidič jen popojel k domu kamaráda, a jakmile tam vystoupil, začalo vše nanovo. Agresor za ním běžel tentokrát s pánvičkou v ruce a chtěl ho s ní udeřit. To už se na místo dostavili i otcové obou kamarádů a jim všem vyhrožoval zabitím . V té době už jsme přijali tísňové volání na naši linku 158 a operační důstojník na místo vyslal hlídku včetně psovoda.

Muž zkrotnul ve chvíli, kdy psovod vytáhl z auta služebního psa, proto jsme proti němu ani nemuseli použít žádné donucovací prostředky. V době svého zadržení měl v sobě 1,09 promile alkoholu. Hned následující den ho vyšetřovatel semilského územního odboru obvinil ze spáchání tří přečinů, a to z ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování a také výtržnictví, za které mu hrozí tříletý trest odnětí svobody. Vzhledem k tomu, že už byl v minulosti za násilnou trestnou činnost pravomocně odsouzen a na svobodě by v ní nejspíš pokračoval, podali jsme státnímu zástupci podnět k jeho vzetí do vyšetřovací vazby. Státní zástupce i soudce Okresního soudu v Semilech měli na jeho pobyt na svobodě obdobný názor jako my, a tak obviněný v úterý putoval do vazební věznice.

Obviněný napadanému mladíkovi způsobil tržnou, krvácející ránu na hlavě, otřes mozku a pohmožděniny hrudníku. Lékaři mladému studentovi po ošetření nařídili domácí klidový režim na lůžku. Nikoho dalšího obviněný zranit nestačil díky včasnému příjezdu naší hlídky. Případ je ukázkou naprosto nepochopitelného násilí, které postrádá jakoukoliv racionalitu.

16. 2. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

