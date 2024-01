Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Agresivní muž je obviněn ze tří trestných činů

JIHLAVSKO: Opilý muž nejprve rozbil dveře domu a pak napadl policistu

Do nového roku vstoupil velmi špatně šestatřicetiletý muž, který se v Telči dobýval do bytového domu, při čemž rozbil dvoje dveře, a následně napadl zakročující policisty. Kuráž a agresivitu mu dodal alkohol, muž měl přes dvě a půl promile. Skončil s pouty na rukou a po vystřízlivění směřoval do cely. Muž je obviněn ze spáchání tří trestných činů a hrozí mu až šestiletý pobyt za mřížemi.

Na začátku minulého týdne byli policisté v časných ranních hodinách přivoláni k bytovému domu v části Staré Město, kde se nacházel u vstupních dveří zjevně opilý muž a dobýval se dovnitř, i když v něm nebydlí. Na místo vyjela policejní hlídka situaci prověřit. Policisté šli směrem k domu a prováděli nezbytné úkony. Zjevně opilý muž odmítal uposlechnout pokyny a i přesto, že si policisté udržovali odstup, muž náhle k jednomu z nich přistoupil a udeřil ho takzvanou hlavičkou. Policisté agresivního muže ihned zajistili. Odvezli ho na protialkoholní záchytnou stanici. Při dechové zkoušce mu byla naměřena hodnota 2,59 promile alkoholu. Napadený policista utrpěl při úderu zranění, které si nevyžádalo okamžité lékařské ošetření.

Policisté místo činu ohledali a zadokumentovali. Opilý muž ve snaze dostat se do bytového domu za použití násilí, poškodil nejen vstupní dveře, ale také boční. Došlo k rozbití skleněné výplně, poškození zámku i desky dveří. Vzniklá škoda přesáhla deset tisíc korun.

Po vystřízlivění byl zadržený muž umístěn do policejní cely. Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání muže z Jihlavska. „Šestatřicetiletý muž je obviněn ze spáchání zločinu násilí proti úřední osobě a dále přečinů výtržnictví a poškození cizí věci,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již opakovaně odsouzen za různorodou trestnou činnost a odpykal si i nepodmíněný trest odnětí svobody.

Po provedení nezbytných procesních úkonů byl obviněný muž ze zadržení propuštěn a je stíhán na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na šest let.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

8. ledna 2024

vytisknout e-mailem