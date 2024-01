Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Agrese z léta na dálnici D5 skončilo obviněním jednoho z řidičů

BEROUNSKO – Šofér, který vybržďoval jiného, si vyslechl obvinění celkem z pěti trestných činů.

Nepochopitelné jednání agresivního řidiče zažilo na začátku srpna loňského roku několik účastníků silničního provozu na dálnici D5. Začalo to tím, že šofér Fordu na několika úsecích vybržďoval řidiče Toyoty, ten nakonec vytáhl zbraň. V den konfliktu mezi těmito řidiči si případ převzali berounští kriminalisté a u obou mužů zahájili úkony trestního řízení. Nyní kriminalisté došli k závěru a jednoho řidiče obvinili celkem z pěti trestných činů, u druhého věc odložili.

K celé konfliktní události mezi dvěma muži došlo 4. srpna 2023, okolo půl jedenácté dopoledne, na dálnici D5 ve směru od Prahy na Plzeň. Tam za velkého provozu 35letý řidič Fordu ohrožoval život a zdraví 37letého řidiče vozidla Toyota a současně dalších nejméně devět řidičů tím, že svým vozidlem předjížděl v levém jízdním pruhu Toyotu, před kterou se zařadil a poté začal bezdůvodně prudce brzdit až téměř do zastavení. Na to musel řidič Toyoty zareagovat okamžitým úhybným manévrem do pravého odstavného pruhu, aby se s Fordem nestřetl. K vybrždění řidiče Toyoty proběhlo celkem čtyřikrát na několika úsecích této dálnice, což pak mělo závěr. Řidič Fordu zcela zastavil v pravém jízdním pruhu, čímž k tomuto donutil i vybržďovaného. Po zastavení z vozu vystoupil a začal se dobývat k řidiči Toyoty, který byl ve voze zamknutý, kopal mu do dveří, utrhl kliku a bouchal pěstí do levého zpětného zrcátka, které následně utrhl a odhodil.

Celý konflikt na místě skončil tím, že řidič Toyoty vytáhl ve vozidle legálně drženou zbraň.

Vyšetřovatel služby kriminální policie, po celkovém a důkladném prověřování této události, zahájil proti 35letému muži trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání zločinu obecného ohrožení, zločinu vydírání, zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, přečinu výtržnictví a přečinu poškození cizí věci. U druhého řidiče, 37letého muže, trestní věc podezření ze spáchání trestného činu nebezpečné vyhrožování odložil, neboť ve věci nejde o podezření z trestného činu.

16. ledna 2024

