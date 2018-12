Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Adventní prevence

ZLÍNSKÝ KRAJ: Stále je spousta těch, kteří jsou na svůj majetek neopatrní.

Policisté ve Zlínském kraji nadále pokračují v bezpečnostním opatření, které skončí až po Novém roce. To je zaměřeno nejen na bezpečnost občanů a zajištění veřejného pořádku, ale také na prevenci před krádežemi a dohledem nad bezpečností silničního provozu.

Během uplynulého víkendu jsme se soustředili i na parkoviště u nákupních center a obchody v nich umístěné. Bohužel je stále mnoho lidí, kteří jsou ke svému majetku poměrně neopatrní. Preventivní kontroly stále ukazují, že lidé nechávají ve vozidlech na viditelných místech cenné věci, kabelky, peněženky či telefony. Tedy vše, co je pro typické zloděje velkým lákadlem.

Stejně to vypadá i v obchodech, i zde jsou v košících stále vidět kabelky a tašky, které není velký problém prohledat či dokonce rovnou ukrást.

V podobných akcích bude policie ve Zlínském kraji pokračovat i v následujících dnech, a to včetně posledního adventního víkendu.

17. prosince 2018, nprap. Petr Jaroš

