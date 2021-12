Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Adventní období z hlediska policejních činností

PLZEŇSKÝ KRAJ - Policisté se zaměřují na prevenci majetkové trestné činnosti, na kontroly protiepidemických opatření, bezpečnost v dopravě, ale pomáhají i tam, kde je to zapotřebí.

Tak jako každý rok se i letos policisté v Plzeňském kraji během své služby zaměřují v období adventu na preventivní činnost, která se týká předcházení majetkové trestné činnosti. Velká koncentrace osob, nervozita, nepozornost a větší množství finanční hotovosti u nakupujících - to vše jsou základní faktory, které mají vliv na páchání této trestné činnosti. Policejní hlídky se proto soustřeďují na místa s větším množstvím lidí, na obchodní centra či přilehlá parkoviště, aby tak svou přítomností preventivně působily a rovněž upozornily nakupující na případné rizikové chování. I v tomto roce je předvánoční čas bohužel spojen se zhoršenou situací s onemocněním Covid-19. Proto se zaměřujeme i na dodržování protiepidemických opatření, zejména na to, zda lidé např. v nákupních centrech používají předepsané prostředky k zakrytí horních cest dýchacích.

Kontrolám vládních opatření se však policisté v Plzeňském kraji věnují během výkonu své služby průběžně. Namátkovou formou kontrolujeme dodržování mimořádných a krizových opatření, kromě zmiňovaného používání ochrany dýchacích cest především na respektování zavíracích dob provozoven, kde je zakázána přítomnost osob v čase mezi dvaadvacátou hodinou a pátou hodinou ranní. Do současné doby jsme nezaznamenali v našem kraji jejich zásadnější porušení. Zjištěná porušení protiepidemických opatření posuzují policisté vždy individuálně s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem. Ve většině případů je pak možná cesta domluvy, v některých případech jsou přestupcům uloženy v příkazním řízení pokuty či jsou oznámeni na příslušné správní orgány k dalšímu projednání. Ze zkušenosti kolegů vyplývá, že dodržování protiepidemických opatření se věnují i samotní provozovatelé.

V neposlední řadě se věnujeme i bezpečnosti silničního provozu. Kvůli spěchu, nervozitě, ale i častější konzumaci alkoholu bývá prosinec na silnicích považován za jeden z rizikovějších měsíců. Kromě běžného výkonu služby (standardních silničních kontrol) probíhají na území Plzeňského kraje dopravně bezpečnostní akce, jejichž cílem je přispět ke snížení dopravní nehodovosti a předcházet tak jejím následkům. V rámci kontrol a dopravních akcí budeme rozdávat řidičům jednorázové alkohol testery, abychom preventivně upozornili na rizika spojená s konzumací alkoholu v dopravě.

Policisté z různých organizačních článků krajského ředitelství jsou ale zapojeni i do činností, které běžně nevykonávají. Navázali jsme na naši pomoc z minulého roku, kdy jsme nabídli podporu zaměstnancům Stodské nemocnice, která se potýkala s nedostatkem personálu. I tentokrát policejní službu nahradila péče o ty, kteří jsou na ni plně závislí. Pomáháme v zařízení v Těních na Rokycansku, které poskytuje své služby seniorům a které se v současné době potýká s kritickým nedostatkem zaměstnanců. Z našich řad byli vybráni čtyři dobrovolníci, kteří od začátku prosince vyměnili policejní uniformy za „anticovidové“ obleky.

Policisté zde pomáhají se základními pečovatelskými úkony - se stravováním klientů nebo s jejich osobní hygienou a pokud to čas trochu dovolí, snaží se seniorům zpříjemnit jejich chvíle. Od pondělí 13. prosince se do výpomoci zapojili i příslušníci Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a společně s dvojicí policistů zde budou s péčí o seniory pomáhat do konce tohoto roku.

„Jsem velmi ráda, že pomoc z krajského ředitelství policie přišla v podstatě okamžitě, když se v zařízení v Těních objevily problémy s personálem. Máme velmi dobrou zkušenost s pomocí policistů již z jarního období, kdy pomáhali všude tam, kde bylo zapotřebí, a to nejen v nemocnicích a pobytových zařízeních sociální péče, pomáhají také hygienikům trasovat. Děkuji jim za jejich nasazení,“ říká hejtmanka Ilona Mauritzová.

A právě Krajskou hygienickou stanici Plzeň jsme podpořili i nyní. Policistky a policisté se opětovně zapojili do trasování covid pozitivních osob a jejich rizikových kontaktů a ulehčují tak práci hygienikům. Do trasování byli vybráni z naprosté většiny ti kolegové, kteří se jím zabývali již dříve a mohli tak navázat na své předchozí znalosti a zkušenosti.

„Přestože jsme se zapojili do činností, kterým se zcela běžně nevěnujeme, chtěl bych ujistit veřejnost, že řádný výkon služby není ohrožen a bezpečnost obyvatel Plzeňského kraje není těmito aktivitami nijak dotčena,“ uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje plk. Jaroslav Vild.

Závěrem bychom chtěli popřát všem našim spoluobčanům poklidné prožití adventních dnů. Ať se již budete pohybovat na silnicích, nebo shánět vánoční dárky pro své nejbližší, buďte opatrní, neriskujte a buďte také ohleduplní k ostatním.

mjr. Mgr. Pavla Burešová

16. prosince 2021

