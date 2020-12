Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Adag odchází do zaslouženého důchodu

KARLOVARSKÝ KRAJ – U policie sloužil dlouhých, ale velmi úspěšných deset let.

Služební pes Adag se do historie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zapíše tučným písmem. Během své desetileté služby totiž vypátral přibližně stovku osob a vyhledal přes 150 ukrytých či odcizených věcí. Nyní odchází do zaslouženého důchodu, ale je více než jasné, že jeho nástupce půjde v jeho šlépějích, což dokazuje od prvních dnů ve službě.

„Narodil jsem se 15. února roku 2009 v policejní chovné stanici v Domažlicích a jsem německý ovčák. Dostal jsem jméno Adag, ale doma mi říkají Fox. Z chovné stanice jsem byl jako štěně přiřazen Karlovarskému kraji na skupinu základních kynologických činností, kde jsem byl rok socializován a seznámen se základy služebních psů.

V patnácti měsících to konečně přišlo, dostal jsem svého psovoda a přestěhoval jsem se k němu domů. A najednou začala opravdová dřina. Každý den výcvik poslušnosti, pachové práce v terénu, což je hledání stop, předmětů nebo třeba nábojnic. Nechyběla ale ani hra s míčkem. Cvičení bylo pořád dokola, až jsem z toho úspěšně složil zkoušku hlídkového psa. Asi mi to šlo dobře, protože jsem za krátkou dobu úspěšně složil i zkoušku pátracího psa a psa pořádkové jednotky, kam jsem byl také zařazen. A pak jsem dostal svou neprůstřelnou vestu. Uff, ta je pořádně těžká, ale musím jí nosit, když jí nosí i můj policejní parťák.

Zkoušky jsem složil během krátké doby a všem se to asi moc líbilo, protože jsem začal chodit na různé ukázky do škol, na tábory a na další různé akce, kde jsem se ukazoval a cítil jako akční hrdina. Ale můj parťák mi pořád říkal, že bez práce nejsou koláče a tak jsme stále cvičili a cvičili. A to i přesto, že mám raději řízek, než koláč.

Dařilo se mi a několikrát jsem se zúčastnil také mezinárodních závodů policejních psů v Německu, kde jsem hrdě reprezentoval Českou republiku. Nechyběl jsem ani na mistrovství České republiky policejních služebních psů. Na přeboru policejních psů Karlovarského kraje jsem byl několikrát na stupních vítězů a povedlo se mi vybojovat několik pohárů a medailí.

Ale můj policejní život nebyl jen o závodech a ukázkách, ale hlavně o tvrdé práci ve službě, kdy jsem chránil veřejný pořádek, majetek, zdraví a životy vás všech. Vždy, když jsem byl přivolán k případu, ať se jednalo o pátrací akce po pohřešovaných nebo hledaných osobách či při hledání odcizených nebo ukrytých předmětech, tak jsem se snažil udělat maximum práce.

Jak roky ubíhaly, tak o množství zadržených pachatelů a nalezených věcí pocházející z trestné činnosti začalo v médiích psát víc a víc, takže jste o mně možná již slyšeli. Ve službě se mi dařilo, měl jsem výborný čuch a myslím si, že na mě bylo vždy spolehnutí. A proto můj parťák dostal medaile Služby pořádkové policie a Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje za příkladnou práci v kynologii. Ale hned mi řekl, že jsou to moje medaile. I přes řadu úspěchů mi stále opakoval, že bez práce nejsou koláče, ale i ten řízek jsem tehdy dostal.

Za deset let služby jsem našel nebo zadržel kolem stovky osob a vyhledal přes 150 ukrytých a odcizených předmětů. Bohužel léta utíkají a já jsem teď jedním z nejstarších policejních psů ve výkonu. Čeká mě zasloužený odpočinek u mého parťáka, pro kterého jsem více než obyčejný pes.

Ale nebojte, já vás v tom nenechám. Pomáhám připravit nového psího parťáka Frantu, který už složil zkoušku výjezdového psa a hned během úvodní služby měl svůj první pracovní úspěch, nalezl totiž odcizené věci. Skvělá práce!

To je můj životní příběh u policie. Až někdy uvidíte policejního psa, tak si na mě vzpomeňte a nezapomeňte, že vám pomáháme a vždy děláme vše, co je v našich silách!“

nprap. Jakub Kopřiva

17. 12. 2020

