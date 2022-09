Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ačkoliv jsou v rozvodovém řízení, svoji ženu pořád obtěžuje

České Budějovice - Je podezřelý z trestného činu nebezpečné pronásledování.

Policisté z obvodního oddělení České Budějovice přijali oznámení od ženy, která uvedla, že ji od dubna do srpna opakovaně prostřednictvím několika telefonních hovorů a písemných sms zpráv kontaktoval její manžel, se kterým je v rozvodovém řízení, ačkoliv si to žena nepřála. Manžel ji vulgárně urážel, snažil se ji sledovat a vyhledával s ní fyzický kontakt. Koncem srpna pak poškodil její automobil, který zaparkovala na parkovišti v ulici B. Němcové a způsobil jí škodu za bezmála 1 500 korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci nebezpečné pronásledování. Neodbytnému manželovi (48 let) hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na jeden rok.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

26. září 2022

vytisknout e-mailem