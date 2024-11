Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Aby byly Vánoce šťastné a veselé!

Vánoce jsou obdobím radosti a sváteční atmosféry, ale i časem, kdy se zvyšuje riziko různých bezpečnostních incidentů. Blíží se vánoční svátky a nákupní horečka vrcholí, proto přinášíme praktické rady, jak si zajistit bezpečný průběh svátků.

1. Buďte opatrní při nakupování v obchodech

V období Vánoc, kdy jsou obchody plné lidí, se často stává, že si lidé neuvědomují nebezpečí, které představuje odkládání osobních věcí v nákupních košících. Nezapomínejte! Nikdy nenechávejte své tašky a věci bez dozoru. Mějte je vždy pod kontrolou a buďte obezřetní.

2. Bezpečnost na parkovištích

Při skládání nákupu do auta si dejte pozor na to, co necháváte nezabezpečené ve vozidle. Odložená kabelka nebo mobilní telefon mohou být lákavou příležitostí pro zloděje. Nezapomínejte, že auto není trezor! Pokud máte v autě dárky nebo cenné předměty, schovejte je mimo dohled. Důležité je, aby to nevypadalo, že v autě máte cenné věci, které by mohly přitáhnout pozornost.

Oproti loňskému roku evidujeme nárůst krádeží věcí z vozidel, a sice z loňských 138 na 152 evidovaných případů v kraji.

3. Online nákupy

Nakupování na internetu je pohodlné a často levnější, ale může být i riskantní. Ne každá nabídka, která se na internetu objeví, je bezpečná. Ověřujte si důvěryhodnost e-shopů a recenze od jiných zákazníků. Pokud nakupujete na neznámých stránkách, dbejte zvýšené opatrnosti. Skvělou pomůcku pro ověření bezpečnosti e-shopů nabízí Česká obchodní inspekce, která pravidelně publikuje seznam rizikových stránek.

4. Nákupy na bazarech

Nákupy na online bazarech mohou být skvělé, ale i zde hrozí riziko podvodů. Pokud se rozhodnete pro nákup přes bazar, dodržujte následující pravidla:

Upřednostněte osobní předání.

Ověřte si číslo účtu, na který posíláte peníze. Například vložením čísla účtu do vyhledávače internetu.

Prověřte identitu prodejce a ověřte, že skutečně vlastní nabízený produkt.

Jestliže sami něco prodáváte, mějte na paměti, že jediné co kupující potřebuje znát, je číslo vašeho účtu.

V období od ledna do října letošního roku se na policisty v Olomouckém kraji obrátilo 1015 podvedených lidí. Kybernetická kriminalita představuje již 13,5% z celkového nápadu trestné činnosti v kraji.

5. Kapsáři – pozor v místech s větší koncentrací lidí

Kapsáři jsou stále aktivní, a to nejen v nákupních centrech, ale i na veřejných prostranstvích. Buďte obezřetní a mějte své věci vždy na dosah. Kabelky a batohy důkladně uzavírejte a držte je co nejblíže tělu. Cenné předměty jako mobilní telefony a peněženky ukládejte do vnitřních kapes nebo je mějte pod stálým dohledem.

V případě kapesních krádeží evidujeme prozatím pokles ze 126 na 69 evidovaných případů. Největší nárůst však zpravidla zaznamenáváme v před vánočním čase, se kterým souvisí větší koncentrace osob především na vánočních trzích, v prostředcích MHD, ale také v nákupních centrech.

6. Co dělat, když se něco nepovede?

I přes veškerou obezřetnost se může stát, že se ve světe nákupů něco nepovede. Pokud se setkáte s problémem, nebojte se obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI) nebo Policii České republiky.

Udělejme si letošní Vánoce opravdu šťastné a bezpečné!

prap. Bc. Eva Mráčková, DiS.

