MĚLNICKO - V úterý 2. října 2024 v Kralupech nad Vltavou odstartoval v pořadí již 3. ročník vzdělávacích výstav.

Pracovní skupina prevence kriminality uspořádala v malém sále Kulturního domu Vltava pro děti 5. tříd základních škol spadajících pod ORP Kralupy nad Vltavou interaktivní edukativní výstavu Buď v bezpečí. Děti se dozvěděly, jak se samy vypořádat s nebezpečím, která na ně číhají nejen na ulici, ale i v relativním bezpečí domova.



Naučily se, co to znamená, když začne houkat výstražná siréna, jak postupovat při hrozbě povodně, co si sbalit do evakuačního zavazadla, jaká pravidla dodržet, když doma hoří, jak účinně přivolat adresnou pomoc a mnoho dalšího. Vše si vyzkoušely při modelových situacích v rámci improvizované domácnosti či provozu na silnici.

Proč jsou cílovou skupinou žáci pátých tříd? V tomto věku již zůstávají děti samy doma, když jsou rodiče dlouho v práci, ale i když jsou například nemocné. Rodiče již běžně nemají nárok v zaměstnání na placené tzv. ošetřování člena rodiny.

Výstava je součástí celoročního projektu města Kralupy nad Vltavou pod názvem Společně proti kriminalitě. Je zároveň i vyvrcholením dlouhodobé spolupráce týmu prevence kriminality města Kralupy nad Vltavou, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Kulturního domu Vltava a HZS Středočeského kraje, která tentokrát zacílila na mimořádné události ve městě.

por. Mgr. Markéta Robková

17.10.2024

