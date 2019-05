Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

A přeci usedla za volant

DĚČÍN - Jela i přes zákaz, navíc pod vlivem drog.

Využil práva nevypovídat …

DĚČÍN – Podmokelští policisté ve čtvrtek třiadvacátého května letošního roku ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže dvaatřicetiletému obyvateli Děčína, jehož měl zlákat odstavený vůz v děčínské ulici Práce. Koncem letošního dubna z něj zmizelo kožené pouzdro s doklady k vozidlu a další písemnosti, které byly posléze nalezeny v trávě u cyklostezky. Vlastních ztracených věcí i poničeného auta vyčíslil škodu ve výši šesti tisíc českých korun.

Šťastný konec

DĚČÍN – Letos v sobotu 25. května dopoledne přijal operační důstojník tísňové linky policie 158 informaci o nalezené peněžence. Muž na druhém konci telefonního spojení informoval sloužícího policistu, že v blízkosti děčínského obchodního domu na ulici Práce nalezl pánskou peněženku s doklady a vyčká na příjezd policejní hlídky. Hlídka pro nalezenou peněženku vyrazila a zajistila její návrat zpět do rukou jejího vlastníka. Dle jeho vyjádření byla peněženka vrácena v kompletním stavu. Při nastupování do auta si ji odložil na kapotu vozidla a odjel … Poctivý nálezce se zachoval čestně a nález předal do rukou strážců zákona. My nálezci tleskáme za jeho vstřícnost, slušnost a čestnost!

Zdevastované auto

DĚČÍN - Podmokelští policisté vyjížděli čtyřiadvacátého května letošního roku do děčínské městské části Chlum, které přivolal majitel osobního automobilu zn. Ford Galaxy. Téhož dne ráno našel na svém odstaveném voze známky vandalismu. Auto mělo vytrženou přední plastovou masku, chyběl kryt u ostřikovače a na několika místech jeho vozu našel škrábance v laku. Nevítaný zásah na svém vozu zhodnotil částkou osmi tisíc českých korun a policisté po ohledání napadeného vozidla incident začali prověřovat v souvislosti s možným přečinem poškození cizí věci.

Zboží neuhradil

DĚČÍN - Obchodníci z Uhelné ulice v Děčíně v sobotu pětadvacátého května kontaktovali policisty z Podmokel, kteří odhalili neplatícího zákazníka. Smělý návštěvník prodejní plochy místního hypermarketu si v regálech se zbožím vybral tři deodoranty v celkové hodnotě 738,- Kč. Když mělo dojít na placení, prošel pokladnami bez úhrady vybraných věcí. Ostraha si na výtečníka počkala a začala incident řešit ve spolupráci s policisty, kteří přešlap šetří s ohledem na přečin krádeže.

Kontrola přinesla následky

KRÁSNÁ LÍPA - Krásnolipští policisté zastavili v sobotu odpoledne pětadvacátého května letošního roku ve Varnsdorfské ulici projíždějící osobní automobil zn. Citroën Saxo. Během silniční kontroly vyšlo najevo, že řidička má vyslovený platný zákaz řízení motorových vozidel. V rámci kontroly byla vyzvána k provedení orientačního testu na drogy, kterému se podrobila. Odhalil jejich přítomnost v těle kontrolované ženy. Lékařské vyšetření odmítla. Její víkendový incident zpracovali ve zkráceném přípravném řízení a ženě sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Děčín 28. května 2019

