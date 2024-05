Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

84 dopravních přestupků

TRUTNOVSKO - Řidič obcí ujížděl rychlostí 111 km/h.

V průběhu víkendu dopravní policisté na Trutnovsku odhalili 84 přestupců, kteří zřejmě nerespektují silniční zákon.

„Dopraváci“ řidičům uložili v příkazním řízení pokuty v celkové výši přesahující 120 tisíc korun. Čtyři cizinci v obci překročili nejvyšší dovolenou rychlost o více než 40 km/h, za což jim policisté uložili kauce v celkové hodnotě 30 tisíc korun a to z důvodu, aby se nevyhýbali řízení o přestupku.

Další tuzemský řidič přišel o řidičský průkaz na místě, když na ulici 5. května ve Dvoře Králové nad Labem uháněl rychlostí 111 km/h. Ve správním řízení mu hrozí pokuta od 7 do 25 tisíc korun a zákaz řízení od 6 do 18 měsíců.

Krom této preventivní činnosti dopravní policisté na okrese zadokumentovali 18 dopravních nehod, přičemž ve dvou případech došlo k lehkému zranění osob.

Policisté upozorňují všechny řidiče, že v silničních kontrolách budou i nadále pokračovat, jelikož nezodpovědných řidičů stále přibývá. Proto dbejte silničních pravidel, aby jste do cíle vždy přijeli v pořádku.

por. Pižlová Šárka, DiS.

6. 5. 2024, 10:15



