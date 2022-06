Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

56. ročník Mezinárodního filmového festivalu

KARLOVY VARY – Policisté posílili výkon služby.

V pátek dne 1. července 2022 začíná v Karlových Varech tradiční Mezinárodní filmový festival, který je největším v České republice a nejprestižnějším ve střední a východní Evropě. Letošní 56. ročník přiláká jako každoročně do lázeňského města tisíce návštěvníků, kteří se za filmovým týdnem sjíždějí ze všech koutů světa.

Připraveni jsou již i policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Během celého festivalu bude posílen výkon služby jak uniformovaných policistů, tak i policistů v civilu. Na bezpečnost budou dohlížet také policisté s dlouhými zbraněmi, které mohou návštěvníci potkávat v centru lázeňského města. Na zahájení i ukončení filmového festivalu bude použita antidronová ochrana. „Již delší dobu jsme s organizátory Mezinárodního filmového festivalu v kontaktu a společnými silami připravujeme bezpečnostní a organizační opatření, aby celý festival mohli návštěvníci prožít především v klidu a bezpečí,“ uvedl plk. Mgr. Michal Šavrňa, ředitel Územního odboru Karlovy Vary.

Jako každý rok mohou návštěvníci festivalu využívat služby Mobilního komunikačního a informačního centra. To je k dispozici od soboty 2. července 2022 do následující soboty 9. července 2022, a to každý den od 10 do 19 hodin, kromě soboty, kdy je zakončení festivalu a doba bude zkrácena. Sloužit v něm bude společná hlídka policistů a Městských strážníků, kteří jsou připraveni pomoci návštěvníkům např. s orientací ve městě, nebo poradit, kde najít bankomat, autobusové nádraží, hotel apod. Minimálně jeden z policistů je vždy jazykově vybaven a s cizinci se domluví např. německy, anglicky, rusky a dokonce i španělsky či řecky. Policisté zde budou vybaveni i přístroji ke zjištění alkoholu v krvi a návštěvníci si tak mohou přijít preventivně nechat provést orientační dechovou zkoušku, aby po festivalových oslavách neřídili pod vlivem alkoholu. Zkrátka nepřijdou ani pejsci návštěvníků, pro které bude připravena čerstvá voda na osvěžení v těchto letních dnech. Toto mobilní centrum začíná každý den na ulici T. G. Masaryka u Spořitelny, po obědě se přesouvá před hotel Thermal a odpoledne jej můžete zastihnout na Divadelním náměstí poblíž Vřídla.

Přejeme návštěvníkům poklidný pobyt v Karlových Varech a věříme, že celý filmový festival proběhne bez větších obtíží jako v předešlém ročníku. O průběhu festivalu Vás budeme průběžně informovat v tomto článku.

kpt. Bc. Zuzana Týřová

30. 6. 2022

