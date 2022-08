Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

4 podvody za 1 den

ZLÍNSKO: Nesdělujte svoje přístupové údaje k bankovním účtům!

Hned 4 trestní oznámení týkající se pokusů o podvod prostřednictvím internetového bankovnictví řeší od včerejška zlínští policisté. Pokusů získat podvodem peníze bude stále přibývat, proto si dávejte na svoje finance pozor a nikdy nevěřte v rychlé zbohatnutí.

První dva případy jsou si velmi podobné. Čtyřiačtyřicetiletého muže a o dva roky starší ženu kontaktoval v různých časech muž, který jim nabídl zbohatnutí výběrem peněz z bitcoinového účtu s odůvodněním, že právě teď je výhodný čas. Muž i žena nezávisle na sobě s výběrem peněz souhlasili a poskytli neznámé osobě vzdálený přístup do svého počítače prostřednictvím aplikace Anydesk. Podvodník se tím jednoduše dostal do jejich bankovních účtů. Ze tří účtů, které měl muž u jedné bankovní společnosti, vybral veškeré finance, téměř padesát tisíc korun. Ženu připravil o třicet tisíc korun a zároveň si prostřednictvím jejího účtu požádal o úvěr ve výši 450 tisíc korun.

Třetí podvedenou je sedmačtyřicetiletá žena, která prostřednictvím aplikace „Vinted“ prodávala školní aktovku za 600 korun. Ozvala se jí zájemkyně, která jí poslala odkaz, v němž žena, která aktovku prodávala, vyplnila veškeré údaje ke své platební kartě včetně CVV kódů a svého jména. Následně jí přišel požadavek na provedení platby ve výši 30 tisíc korun, který také potvrdila. Vzápětí si uvědomila, že se zřejmě stala obětí podvodu a volala do banky, aby transakci zrušila. To už se jí ale nepodařilo. Podala proto trestní oznámení.

Čtvrtým podvedeným je dvaasedmdesátiletý senior, který na sociální síti uviděl odkaz na možnost stabilního příjmu ve výši 25 tisíc korun měsíčně. U odkazu byla fotografie vládního činitele, což bylo zřejmě pro muže důvěryhodné. Přes odkaz se dostal na stránky, kde figuroval další vládní činitel. Obratem volal seniorovi neznámý muž, který mu vysvětlil, že proto, aby měl stabilní příjem, musí nejprve zaslat registrační poplatek 5 tisíc korun. Muž zaslal požadovanou částku. Pak už následovalo několik hovorů, v nichž seniora přesvědčili o nainstalování aplikace Anydesk ke vzdálenému přístupu do jeho počítače. Další den přišel muž na to, že mu někdo z jeho bankovního účtu odčerpal ve dvou částkách bezmála 100 tisíc korun.

Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Trestní sazba se v těchto případech pohybuje od dvou až do osmi let odnětí svobody.

Pachatele je ale velmi složité vypátrat. Nejdůležitější je vaše vlastní ostražitost a opatrnost.

NIKDY NESDĚLUJTE CIZÍM OSOBÁM PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE K VAŠEMU BANKOVNÍMU ÚČTU ANI K PLATEBNÍ KARTĚ!

NEINSTALUJTE SI DO PC APLIKACI ANYDESK! CIZÍ OSOBY TAK MOHOU S VAŠÍM SVOLENÍM PRACOVAT NA VAŠEM POČÍTAČI!

26. srpna 2022, por. Bc. Monika Kozumplíková

