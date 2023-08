Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

3 promile, 66 let, střet s traktorem i zaparkovaným vozidlem

ZLÍNSKO: Zraněná řidička skončila v nemocnici.

Dvěma jen těžko uvěřitelnými dopravními nehodami, jež má na svědomí šestašedesátiletá seniorka, která nadýchala více než tři promile alkoholu, se od včerejšího podvečera zabývají zlínští dopravní policisté.

V Napajedlech krátce před osmnáctou hodinou nezvládla seniorka za volantem Peugeotu kvůli své značné podnapilosti odbočovací manévr a narazila do traktoru, který měl přednost v jízdě. Řidič traktoru se snažil střetu zabránit usilovným bržděním, což se mu nepodařilo, najel na travnatý pás a narazil ještě do sloupu veřejného osvětlení a do reklamní tabule. Ženu převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Celková škoda činí téměř sto tisíc korun.

Ještě před tímto střetem řidička chtěla vyjet z parkoviště. Zřejmě se jí nepodařilo zařadit zpátečku, jela proto namísto couvání vpřed, přejela přes obrubník a narazila do oplocení. Poté začala couvat, ale v cestě jí bránilo jiné zaparkované vozidlo. Proto ho svým vozidlem vytlačila až na komunikaci a pokračovala dál v jízdě. Daleko nedojela. Po ujetí asi 1 kilometru skončila její jízda nárazem traktoru. Škoda na vozidle Fiat Punto je předběžně vyčíslena na patnáct tisíc korun.

Veškeré okolnosti této dopravní nehody prověřují dopravní policisté.

1. srpna 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

