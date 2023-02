Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

21letý cizinec "vysál" z účtu 580 tisíc korun

LOUNSKO - Úspěch kriminalistů při odhalení pachatele internetové kriminality.

O tom, že v poslední době vzrůstají počty internetové kriminality, informují policisté poměrně často. Málokdy se však podaří pachatele této kriminality odhalit. To se nyní povedlo kriminalistům z Loun. V říjnu loňského roku přišla na policejní oddělení v Žatci žena, která oznámila, že téhož dne jí neznámý podvodník odčerpal z jejího bankovního účtu 580 tisíc korun. Využil k tomu falešné internetové stránky, tvářící se jako internetové bankovnictví opravdové banky. Žena na této stránce zadala přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví a podvodník neoprávněně a bez vědomí ženy odčerpal z jejího účtu v několika transakcích 580 tisíc korun. Tyto peníze odešly na několik bankovních účtů českých bank, které byly založeny cizími státními příslušníky. Následně byly finance z těchto účtů do deseti minut od převodu vybrány v bankomatech v Praze. Kriminalisté z hospodářské kriminálky ověřili velké množství dat a dalším prověřováním celé události došli k závěru, že tento skutek spáchala konkrétní osoba. Jedná se o muže cizí státní příslušnosti, který pobýval v České republice.

Muž ve věku 21 let byl zadržen a následně obviněn ze zločinu legalizace výnosu z trestné činnosti. Z důvodu toho, že by mohl z České republiky uprchnout a mohl trestnou činnost nadále opakovat, byla na něj soudem uvalena vazba. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na 6 let.

10. února 2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí



