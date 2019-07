Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

20th anniversary International Gold Wing Czech Treffen

KRAJ – Policisté budou dohlížet na bezpečnost v dopravě v souvislosti s jubilejním dvacátým výročním srazem motocyklů Gold Wing.

Ve dnech 18. – 21. července bude probíhat na Semilsku a Jablonecku v pořadí již 20. jubilejní mezinárodní sraz motocyklů Honda Gold Wing 2019. Tradiční motocyklové události se zúčastní více jak dvě stovky příznivců goldwingů nejen z Čech, ale z celého světa.

Z důvodu zajištění bezpečnosti při provozu na pozemních komunikacích, budou na bezproblémový průběh spanilých jízd motocyklistů dohlížet policisté z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Policisté v rámci opatření budou zajišťovat doprovod kolony, dohlížet nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na pozemních komunikacích a dopravních uzlech, kterými budou motocyklisté projíždět.



19. července, kolem 19. hodiny se účastníci mezinárodního srazu vydají na „spanilou jízdu“ z Vysokého nad Jizerou do Harrachova, přes obce Kořenov, po silnici I. třídy číslo 10, do obce Na Mýtě a zpět přes Kořenov a Harrachov do Vysokého nad Jizerou.

20. července, kolem 10. hodiny pak všichni účastníci srazu vyrazí do obce Sklenařice po silnici II. třídy číslo 290 a dále do Železného Brodu, kdy již budou ke svému přesunu užívat silnici I. třídy číslo 10. Přes Malou Skálu pojede kolona motocyklů do Turnova po silnici II. třídy číslo 282 až k Radostné pod Kozákovem, odkud zamíří do Semil a zpět do obce Vysoké nad Jizerou po silnici II. třídy číslo 292.

Policisté do opatření k dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu nasadí bezmála desítku služebních dopravních prostředků, mimo jiné i motocykly BMW R 1200RT.

Žádáme ostatní účastníky provozu, aby respektovali dočasnou úpravu provozu, omezení či případné uzavírky, zejména v době pohybu kolony více jak dvou set motocyklů a především také pokyny policistů.

19. července 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

