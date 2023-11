Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

2 podvody, škoda 3,5 milionu korun

TRUTNOVSKO - Neznámý pachatel nabízel "investování" s akciemi společnosti ČEZ.

Uplynulý týden se na trutnovské policisty obrátili dva poškození, kteří investovali do nákupu akcí společnosti ČEZ, přičemž jim vznikla škoda v hodnotě bezmála 3,5 milionu korun.

Poškození si nejprve v internetovém prostoru všimli nabídky investování do akcí, kde se zaregistrovali, přičemž byli následně kontaktováni neznámou osobou, která je přiměla, aby investovali do nákupu akcií.

Následující den byli znovu kontaktováni „pachatelem“, který je přiměl k dalším investicím a také k nainstalování aplikace Anydesk do jejich PC. Oznamovatelé postupovali dle jeho pokynů a podvodník, tak snadno získal přístup k jejich účtu. V několika platbách nakonec přišli o bezmála 3,5 milionu korun.

Oba případy šetří trutnovští kriminalisté pro podezření ze spáchání zločinu podvod, za což hrozí pachateli až 8leté vězení.



Jak se nenechat okrást?

Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači nikomu, koho neznáte.

Pachatelé Vás mohou oslovovat například telefonicky, e-mailem, nebo lákavou reklamou. Nevěřte bezhlavě telefonním číslům volajících, protože i ID volajícího může být podvržené.

Neposkytujte ani žádné vaše osobní informace nebo informace o vašem bankovnictví.

Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na straně investora. Volte proto pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.

Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.

Nepodléhejte manipulativnímu jednání, fiktivnímu doporučení celebrit, falešným novinovým článkům a už vůbec ne slibům zaručených investic bez rizika.

Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.



Opětně varujeme před výhodnými investicemi, před inzeráty na internetu, před neznámým volajícími. Kdokoliv se může vydávat za kohokoliv, může nabízet cokoli. Vždy přemýšlejte nad obsahem sdělované nabídky, důkladně si je prověřte. Nikdy si neinstalujte program pro vzdálenou správu. Pokud tak uděláte a přihlásíte se do internetového bankovnictví, umožníte tak podvodníkovi, aby manipuloval s vašimi penězi. Nesdělujte nikomu údaje z platební karty, přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, ověřovací kódy, neposílejte nikomu kopie osobních dokladů. NEBUĎTE DŮVĚŘIVÍ A BUĎTE OBEZŘETNÍ!

por. Pižlová Šárka, DiS.

20. 11. 2023, 13:30





