Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pronásledování vozidla

Policistům z pohotovostní motorizované jednotky ujíždělo vozidlo, které řídila osoba se třemi platnými zákazy řízení. Při prohlídce vozidla bylo nalezeno třicet plynových lahví, které byly odcizeny z benzinové čerpací stanice.

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky si povšimli v pátek dopoledne na Brněnské ulici vozidla, které řídil muž, o němž věděli, že nevlastní řidičský průkaz a má platný zákaz řízení. Policisté pojali důvodné podezření, že by mohl řidič vozidla ujíždět a proto si na místo vyžádali posily. Tahle domněnka se potvrdila hned poté, co řidič zahlédl ve zpětném zrcátku policejní hlídku. Sešlápl plyn a začal ujíždět po Jižní spojce ve směru na Černý Most. Po chvíli řidič sjel na Chodovskou ulici a pokračoval ve své nebezpečné jízdě. Do pronásledování se zapojily i další nejbližší policejní hlídky, které jely kolegům na pomoc. Během ujíždění řidič najel na tramvajový pás a několikrát projel křižovatky na červenou.

Celé pronásledování skončilo až v době, kdy řidič vjel do ulice Ke Skalkám v Praze 10, která byla slepá. Následně se muž pokusil z místa utéct, ale v tom mu již zabránili „Pejáci“, kteří ho za použití donucovacích prostředku zadrželi. Čtyřiačtyřicetiletý podezřelý se odmítnul podrobit testu na drogy. Lustrací v dostupných evidencí bylo zjištěno, že již v minulosti několikrát ujížděl policistům, má tři platné zákazy řízení a byl několikrát řešen za majetkovou trestnou činnost.

Při prohlídce vozidla bylo nalezeno třicet plynových lahví, které byly odcizeny v pátek krátce po půlnoci z benzinové čerpací stanice v Praze 5.

Zadržený skončil na policejní stanici, kde mu policisté sdělili podezření z trestného činu maření úředního rozhodnutí a vykázání. V případě odsouzení mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. Řidič bude muset také vysvětlit, za jakých okolností přišel k věcem, které měl ve vozidle.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 8.2.2020

Související dokumenty pronásledování.mp4

Velikost souboru:88,3 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem