Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

15 nových policistů složilo slib

KRAJ – Policie děkovala, oceňovala a vzdávala hold.

Složení slavnostního slibu patnácti nových policistek a policistů, udílení medailí a připomenutí čtvrtstoletí úspěšného fungování zdejšího školního policejního střediska. To jsou hlavní události, kvůli kterým se uskutečnil dnešní výjimečný slavnostní ceremoniál před budovou Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Kromě vedení Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje se slavnostního ceremoniálu zúčastnil a ceny předával dále například brig. gen. Mgr. Martin Vondrášek, náměstek policejního prezidenta, plk. Mgr. Tomáš Landsfeld, ředitel Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje, prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města Hradec Králové, plk. Mgr. Leoš Bouda, ředitel Celního úřadu pro Královéhradecký kraj a představitelé dalších významných subjektů.



Jedna z tradic, na které jsou policisté právem hrdi, jsou právě slavnostní ceremoniály, při nichž jsou oceňovány policistky, policisté, ale i občanští zaměstnanci. V rámci tzv. resortních ocenění jsou jako poděkování policistkám a policistům udělovány medaile za dosahování velmi dobrých pracovních výsledků v návaznosti na délku trvání služebního poměru.



Kromě těchto ocenění však byl rovněž například vyzdvihnut hrdinský čin tří policistů, jedné ženy a dvou mužů, kteří neváhali ani sekundu a poskytli první pomoc. Jde o událost, která se stala 9. ledna tohoto roku v Olomouckém kraji. Dvě minuty před čtvrt na deset zde došlo k vážné dopravní nehodě - střetu osobního a nákladního vozidla. V tento okamžik kolem projížděli naštěstí tři policisté. Ihned a bez jakéhokoliv zaváhání zastavili a začali pomáhat s vyprošťováním osob a s poskytováním první pomoci řidičce. Okamžitou resuscitací jim zajistili životní funkce, a to až do doby, než jim byla poskytnuta profesionální lékařská pomoc. Jejich záslužný čin zaslouží pozornost, protože bez ohledu na cokoliv neváhali naprosto nezištně pomoci lidem, kteří pomoc potřebovali a jejich čin si tak zaslouží poděkování a ocenění.



Součástí slavnostního ceremoniálu byl i služební slib patnácti nových policistů, kteří absolvovali již základní odbornou přípravu a stanou se tak plnohodnotnými členy policejního sboru. „Stojí na začátku své služební kariéry, na začátku služby, která nebude vždy snadná. O to víc budou možná upírat své zraky ke kolegům a nadřízeným, jako ke svým vzorům. A právě tyto vzory jsou pro posilování loajality, odhodlání i nasazení jedním z nejdůležitějších momentů v jejich profesní kariéře. Stejně tak jsou důležité pro firemní kulturu celé české policie. Proto se stalo již tradicí tyto policisty a zaměstnance, kteří takovými vzory jsou, vyzdvihovat a oceňovat. Ukazovat na jejich profesionalitu, vytrvalost a odvahu, se kterou vykonávají náročnou službu. A za to patří těmto mužům a ženám právem náš dík a ocenění,“ zaznělo v rámci slavnostního aktu na Ulrichově náměstí.



Veřejně zaznělo i poděkování a udělení plakety Policie české republiky svébytné organizační součásti Policie ČR, služební kynologii, neboť právě čtyřnozí svěřenci jsou pro policisty mnohdy cennými partnery. Neopomenutelnými partnery, s nimiž Policie ČR spolupracuje, jsou i další subjekty, jejichž zástupcům dnes vedení Královéhradecké policie předalo ocenění. Jedná se o Oblastní zdravotnické zařízení Hradec Králové, Ústav soudního lékařství Hradec Králové, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje.



Královéhradecké školní policejní středisko slaví v tomto roce čtvrt století fungování. A právě tato skutečnost byla v rámci ceremoniálu rovněž připomenuta. Školní policejní středisko se stalo nezastupitelnou součástí ve vzdělávání jak nově přijatých policistů, tak těch stávajících. Za 25 let fungování je plnohodnotnou servisní součástí krajského ředitelství, organizuje a provádí vzdělávání a výcvik policistů v rámci základní odborné přípravy, služební přípravy, provádí další odbornou přípravu, služební zkoušky a plní další úkoly v oblasti výcviku a vzdělávání policistů i zaměstnanců.



Všichni sloužící policisté v průběhu náročné služby chrání každého, kdo jejich pomoc potřebuje. Povolání policisty s sebou ale bohužel přináší i každodenní riziko. Převážná většina našich kolegů nastupuje do služby s vědomím, že se mohou setkat i s nebezpečnými pachateli a jejich zdraví nebo život může být ohrožený. Někteří se skutečně ze služby domů ke svým rodinám již nevrátili. V novodobé historii Policie České republiky zahynulo od roku 1990 při výkonu policejního povolání již 108 policistů a policistek. Jejich rodiny, přátelé i kolegové se s touto ztrátou vyrovnávají samozřejmě velmi těžce. I proto se nedílnou součástí naší firemní kultury stala tradice poklonit se našim padlým kolegům při slavnostních příležitostech. Na samotný závěr ceremoniálu proto vzdali všichni přítomní společně hold.

Videoreportáž města Hradec Králové: https://www.youtube.com/watch?v=ieTynpQBI3Q&feature=youtu.be



por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

30. dubna 2019

