Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

10. Žádost o informace týkající se trestných činů environmentálního charakteru

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost č.10

Dne 5. března 2023 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), kterou se žadatel domáhá:

„zaslání informací týkajících se trestných činů environmentální kriminality, a to konkrétně uvedení případů trestních řízení z let 2018-2022, ve kterých bylo zahájeno trestní stíhání nebo sděleno podezření v souvislosti se spácháním trestných činů podle § 293, § 294, § 295, § 298, § 299, § 300 a § 301 trestního zákoníku. K uvedeným případům prosím o uvedení informací ve formátu: § trestného činu; dozorující státního zastupitelství a jeho sp. zn.; soud, který věc rozhodoval a jeho sp. zn.“.



Krajské ředitelství shora uvedenou žádost posoudilo a sděluje, že neshledalo důvody pro odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona, a proto v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) téhož zákona poskytuje požadované informace.

V rámci krajského ředitelství evidujeme v období let 2018 - 2022 následující trestné činů týkající se environmentální kriminality:

§ 299 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „trestní zákoník“), Okresní státní zastupitelství Ústí nad Orlicí, sp. zn. 1 ZT 315/2019, soud ve věci nerozhodoval, řízení podmíněně zastaveno podle § 307 odst. 1 zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). § 299 odst. 1 a 2 trestního zákoníku, Okresní státní zastupitelství Svitavy, sp. zn. 1 ZT 135/2019, Okresní soud Svitavy, sp. zn. 2 T 263/2019. § 228 odst. 1 trestního zákoníku, Okresní státní zastupitelství Svitavy, sp. zn. 1 ZT 234/2019, Okresní soud Svitavy, sp. zn. 2 T 255/2019. § 295 odst. 1 a 2 písm. b) trestního zákoníku, Okresní státní zastupitelství Svitavy, sp. zn. 1 ZN 1052/2020, soud ve věci nerozhodoval, řízení odloženo podle § 159a odst. 1 trestního řádu. § 299 odst. 2 trestního zákoníku, Okresní státní zastupitelství Svitavy, sp. zn. 1 ZT 1231/2022, soud ve věci nerozhodoval, řízení odloženo podle § 159a odst. 5 trestního řádu.



Požadované informace jsou žadateli poskytnuty v souladu s § 4a odst. 1 a 2 informačního zákona podle obsahu žádosti v elektronické podobě.





vytisknout e-mailem