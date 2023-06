Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

1. AKTUALIZACE - Vážná nehoda na železničním přejezdu ve Stráži nad Nisou

LIBERECKO -Střetl se tu osobní vlak s přívěsem nákladního vozidla převážejícího bagr, na místě byli zranění

1. Aktualizace , 21. 6. 2023, 17.00

Zdravotnická záchranná služba aktuálně uvedla, že ošetřila celkem 21 zraněných cestujících z vlaku, 9 z nich utrpělo středně těžké zranění a 12 lehké. Ve vlaku cestovalo 65 lidí.

por. Bc. Ivana Baláková

Dnes krátce před 14. hodinou se na železničním přejezdu opatřeném zvukovým a světelným signalizačním zařízením ( na přejezdu bez závor) ve Stráži nad Nisou střel osobní vlak s nákladním vozidlem s přívěsem, který převážel bagr. Nyní zjišťujeme, jak se mohlo stát, že osobní vlak, jedoucí ve směru z Frýdlantu na Liberec, najel na přejezdu do přívěsu projíždějícího nákladního vozidla. V této souvislosti nás bude zajímat, zda bylo signalizační zařízení přejezdu v inkriminované době v činnosti. Osobní vlak byl plně obsazený, přesný počet cestujících nám zatím není znám. Jisté je, že v něm cestovalo i 19 žáků 4. třídy základní školy s pedagogickým dozorem, kteří si dnes vyrazili na školní výlet. Dvě z nich převezli zdravotníci sanitou do nemocnice, měli by utrpět snad jen lehčí poranění. Podle informací, které máme zatím k dispozici by mělo utrpět lehčí zranění celkem 16 cestujících včetně těchto dvou dětí. Další 4 cestující, a mělo by se jednat o dospělé pasažéry, utrpěli těžké zranění, některá z nich mají být velmi vážná. Na místě proto zasahoval i vrtulník Zdravotnické záchranné služby.

Příčinu a všechny související okolnosti této nehody nyní zjišťuje služba kriminální policie a vyšetřování libereckého územního odboru, která v této souvislosti už zahájila úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti.

21. 6. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

