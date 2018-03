Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zvýšený policejní dohled o Velikonocích

KRAJ - V rámci nadcházejících Velikonoc provádějí policisté dohled na silnicích a kontrolují řidiče.

Velikonoce jsou z pohledu dopravních policistů jezdním z nejrizikovějších období. I letos, s příchodem velikonočních svátků, kdy bývá na silnicích i více tzv. "svátečních" řidičů, ale i těch, kteří se nezdráhají sednout za volant pod vlivem alkoholu nebo i jiných návykových látek, budou policisté ve zvýšené míře dohlížet na provoz na silnicích a provádět řadu bezpečnostních dopravních kontrol.

Dopravně bezpečnostní akce bude letos zaměřena především na dodržování nejvyšší povolené rychlosti, nebo na zákaz požívání alkoholu či jiných návykových látek před jízdou. Pozornost budou věnovat policisté také technickému stavu vozidel a současně i všem pravidlům silničního provozu, která musí řidiči dodržovat.

Dopravně bezpečnostní opatření v Libereckém kraji již probíhá a jenom za včerejší den prošlo policejní dopravní kontrolou bezmála šest stovek řidičů. Sto třicet z nich se dopustilo přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, což je zhruba 20% z celkové počtu kontrolovaných. Přes sto dvacet řidičů zaplatilo za své prohřešky, přímo na místě kontroly, blokové pokuty, jejichž výše přesahovala 35 tisíc korun. Osm řidičů pokutovali policisté za rychlou jízdu, čtyři řidiči měli při kontrole pozitivní dechové zkoušky na alkohol. Nejvyšší hodnotu nadýchal řidič kontrolovaný na Českolipsku, a to 0,66 promile, a který měl ještě navíc vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Následně podstoupil i odběr krve v lékařském zařízení, orientační test na přítomnost omamných a návykových látek policistům odmít. Zbylí tři řidiči nadýchali do 0,3 desetiny promile alkoholu. Dopravně bezpečnostní kontroly budou policisté na silnicích Libereckého kraje provádět i v následujících dnech, do konce Velikonoc.



Kromě dopravních opatření se policisté ve zvýšené míře věnují také kontrolám veřejného pořádku. Tak jako každý rok, tak i letos, je realizováno bezpečnostní opatření, které je zaměřeno na místa s velkou návštěvností osob, tedy různé velikonoční trhy, jarmarky a další akce, ale i na nákupní centra a veřejný prostor. Nasazení policistů i zaměření opatření odpovídá vyhlášenému prvnímu stupni ohrožení terorismem, tedy stupni "zvýšené bdělosti", který je v rámci České republiky vyhlášen již druhým rokem.

Více informací na tomto odkazu: http://www.policie.cz/clanek/velikonoce-pohledem-policie-cr.aspx

29. 3. 2018

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

