Zvonil u bytů a prosil o cukr

MOST - Přitom se chtěl dostat dovnitř a tam krást, jednou uspěl. Kradl i jinde, skončil ve vazbě.

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu krádeže 34letého muže z Litvínova a podal návrh na vazební stíhání. Soud návrh policie akceptoval a muže do vazební věznice poslal. Obviněný měl dle policistů začátkem března vniknout v noci násilím do prodejny s občerstvením v Litvínově, odkud odcizil televizi a finanční hotovost. Den před tím se snažil dostat v noční době do masny, ale to se mu nepodařilo a poškodil zařízení objektu. V jednom hotelu odcizil z pultu za recepcí dva zlaté prstýnky, které si tam pracovnice odložila, když uklízela. Muž využil chvilky nestřeženého okamžiku a prstenů se zmocnil. Ve stejný den v obytném domě, kde chtěl krást, zvonil u dvou bytových dveří. Prosil tam o cukr s tím, že je v domě na návštěvě. Uspěl až v třetím případě, kdy ho seniorka pozvala dál a on si kromě cukru odnesl i její peněženku. V jiném domě okradl muže, kterého potkal na chodbě a který ho k sobě do bytu pozval. Obviněný mu nabídl k prodeji mobil, muž měl o něj zájem a zaplatil za něj, čímž mu ukázal, kde má peníze. A toho filuta využil a peníze mu odcizil. Obviněný Litvínovan zanechal celkem škodu ve výši 21 tisíc korun. Televizi prodal prý na ulici a peníze utratil za hru na automatech. Policie nevylučuje, že muž má na svědomí i další krádeže a na případu nadále pracuje. Muž byl již v minulosti trestán a z vězení se vrátil loni. Za toto jednání mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Za přechovávání drogy čelí obvinění

Policie v Mostě obvinila z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy ve spolupachatelství 44letou ženu a 21letého muže z obce na Mostecku. Ti měli na mosteckém sídlišti Výsluní v jednom bytě přechovávat pro jiného ve sklenici sušený rostlinný materiál, u kterého bylo podezření, že se jedná o marihuanu. Ten byl policií zajištěn a předán na odbor kriminalistické techniky k provedení odborné expertizy. Odborníky bylo zjištěno, že v rostlinném materiálu byla prokázána přítomnost účinné látky. Dvojice je stíhána na svobodě. Za toto jednání jí hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Muž přišel v autobuse o peněženku, jiný o mobil

Dvě krádeže na osobách šetří policisté obvodního oddělení Most Zahradní. Ti přijali oznámení dvou mužů, kteří byli okradeni během cestování v autobusech MHD v Mostě. Prvního okradl neznámý pachatel během cesty, když mu ze zadní kapsy odcizil nepozorovaně peněženku. Druhý cestující měl v kapse oděvu mobilní telefon a o ten během jízdy v autobuse přišel, ani neví jak. Poškození Mostečané vyčíslili celkovou škodu na částku 12 tisíc korun.

