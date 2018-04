Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zvěř vbíhala pod kola

RAKOVNICKO – Řidičům se naštěstí nic nestalo, srnec a prase nepřežili.

Jaro, stejně jako jiná roční období, je z pohledu dopravních nehod rizikovým obdobím, a to i pokud jde o nehody se zvěří.

Ke srážce se zvířetem může dojít v kteroukoliv denní dobu, proto je nutné si uvědomit, že se lesní zvěř pohybuje v blízkosti silnic především za svítání a za soumraku, kdy zvěř putuje za potravou a na pozemní komunikace nebere ohled.

Ve večerních hodinách je třeba dbát ještě větší opatrnosti, zvíře je oslněné světly vozidla a chová se zmateně a nepředvídatelně.

Řidiči by měli v tomto období dbát zvýšené opatrnosti, hlavně na úsecích, které jsou značeny možným výskytem zvěře. Také by měli brát zřetel na pole, pastviny, lesní porost, lesoparky apod. Ke srážce může dojít v kterékoli roční období a kteroukoliv denní i noční hodinu. Nejčastější jsou srážky se srnami, zajíci nebo divokými prasaty.

V pondělí 23. dubna se střetla dvě vozidla se zvěří. Řidiči naštěstí vyvázli bez zranění. Se srncem se střetl 52letý řidič autobusu, který před sedmnáctou hodinou jel od Hořesedel na Hořovičky a na rovném úseku mu náhle do jízdní dráhy vběhl z levého silničního příkopu srnec. V důsledku střetu byla zvěř odmrštěna do pravého příkopu.

Ani osmnáctileté řidičce se nepoštěstilo a před vozidlo Peugeot ji vběhla zvěř. Ke střetu došlo před půl devátou večerní na silnici II. třídy mezi obcemi Čistá a Kožlany. Na rovném úseku ji vběhlo těsně před auto z pravé strany divoké prase, řidička neměla šanci nijak zareagovat. Prase skončilo mrtvé v pravém příkopu.

Škoda na poškozených vozidlech přesáhla 120 tisíc korun.

Jak se vyhnout srážce se zvěří?

Nejlepším preventivním opatřením je přiměřená rychlost jízdy a zvýšená pozornost, (při nižší rychlosti dokážete na neočekávaný vstup zvěře do vozovky včas zareagovat).

Zvěř v blízkosti silnice nejčastěji signalizují její „světélkující“ oči. V takovém případě je nutno ztlumit dálková světla, která zvěř oslepují, okamžitě snížit rychlost a připravit se na případné brzdění.

Pokud už je střet se zvířetem nevyhnutelný, doporučení odborníků zní jasně: brzdit plnou silou a zvolit čelní náraz (z pohledu psychiky řidiče je to těžká situace, ale auta jsou na čelní náraz konstruována a deformační zóny pohltí energii v co nejvyšší možné míře. Jakýkoliv jiný manévr, zvláště zbrklá, panická reakce, je velmi riskantní). Podle testů, je totiž mnohem bezpečnější přímý střet se zvířetem než snaha o vyhnutí se.

Pokud uvidíte přecházet přes cestu jen jednu srnku, zpomalte co nejvíce, je velmi pravděpodobné, že je někde při cestě zbytek stáda.

Nepodceňujte dopravní značení, které na možnost pohybu zvěře upozorňuje. Jedná o dopravní značky "Pozor zvěř".

Pokud již došlo ke střetu se zvířetem, je potřeba učinit nezbytná opatření jako při jakékoliv jiné nehodě (rozsvítit výstražná světla, postavit na silnici výstražný trojúhelník a po střetu s velkým zvířetem pravděpodobně také zavolat policii a asistenční službu, která se postará o havarovaný vůz).

Nikdy se nesnažte sami poraněné zvíře odklízet ze silnice (poraněná zvěř vám může způsobit zranění, v případě jakékoliv nemoci u zvířete může dojít také k vašemu nakažení).

Nesnažte se naložit zvíře do auta. Vše by totiž mohlo skončit obviněním z trestného činu pytláctví.

Srážka se zvěří se podle zákona musí nahlásit zástupci místně příslušného mysliveckého sdružení, který by měl dohledat zraněné zvíře, či zajistit odvoz a likvidaci uhynulého kusu (v případě nahlášení střetu policii se o vše pravděpodobně postarají sami policisté).

nprap. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

25. dubna 2018

