Ztracený běžkař

JESENICKO - Policisté muže našli po šesti hodinách živého a zdravého.

Velmi rušnou noc prožili policisté a záchranáři na Jesenicku. Okolo půl sedmé večer přijali policisté na linku 158 oznámení o pohřešování 63letého muže z Náchodska. Se svými známými se ubytoval v Ostružné a v úterý 20. března celá skupina vyrazila na běžkách směrem přes Šerák, na Obří skály a dál na Javořík. V tomto místě se měl 63letý muž od skupiny oddělit, protože byl rychlejší. I přesto, že jeho známí věděli, že má závažné zdravotní problémy a nedokáže se orientovat v prostoru, dovolili mu od skupiny se odpojit a policii zalarmovali až po 3,5 hodinách. Do pátrání po 63letém muži se pustilo 60 lidí z řad policistů, členů Horské služby, profesionálních a dobrovolných hasičů, městských strážníků, revírníků a také vedení obecního úřadu Bělá pod Pradědem. S podporou vrtulníku však pátrací tým nemohl počítat, protože byly špatné letové podmínky. Na pomoc vyrazili psovodi a jejich čtyřnozí svěřenci vycvičení na plošné vyhledávání osob. Během několika hodin pátrací týmy propátraly různé turistické oblasti, do kterých by se pohřešovaný mohl dostat. Mimo to probíhaly kontroly restaurací, autobusových i vlakových zastávek v Lipové – lázních, Jeseníku a Bělé pod Pradědem. Vše bezvýsledně. Veliký dík patří občanům, kteří reagovali na hlášení obecního rozhlasu. Pátrací tým pak navedli na další možný směr pohybu pohřešovaného, a to Videlský kříž. Jeden směr pátrání se tak přesunul do vedlejšího okresu Bruntál, za podpory místních policistů. Výsledek se dostavil po téměř 6 hodinách usilovného pátrání. Jesenický psovod našel pohřešovaného živého a zdravého v obci Mnichov.

por. Ing. Tereza Neubauerová

21. března 2018

