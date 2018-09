Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Ztraceného houbaře policisté našli

HAVLÍČKOBRODSKO: Vypátraný muž byl v pořádku

Ve středu 19. září po desáté hodině dopoledne přijali policisté integrovaného operačního střediska na linku tísňového volání oznámení o ztraceném houbaři. Žena, která na tísňovou linku volala, uvedla, že se nachází na polní cestě pravděpodobně někde mezi obcemi Leština a Golčův Jeníkov a místo vůbec nezná. Do těchto míst přijela na houby společně se svým blízkým známým, který však nechtěl ještě jet domů a odešel zpět někam do lesa. Dále uvedla, že se jedná o sedmdesátiletého muže, který má špatnou orientační schopnost a již více jak hodinu ho hledá. Muž měl u sebe mobilní telefon, na který se však žena nemohla dovolat a byl nedostupný. Operační důstojník do terénu okamžitě vyslal policejní hlídku z policejní stanice v Golčově Jeníkově, které předal všechny informace včetně telefonního čísla na oznamovatelku. Policisté se se ženou ještě během jízdy ihned spojili, a ta jim uvedla, že jí mezitím ztracený muž kontaktoval a uvedl, že vidí nějaký komín. Díky místní znalosti, policisté velmi rychle vyhodnotili, že se pravděpodobně bude jednat o objekt lihovaru na Chlumku u Golčova Jeníkova. Ihned vyrazili na místo, kde by se muž mohl nacházet. Před půl desátou muže vypátrali na poli u lesa poblíž lihovaru. Muž byl v pořádku a policisté ho dopravili zpět k jeho vozidlu, kde už na něj čekala jeho známá.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

20. září 2018

