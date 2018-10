Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zraněného chlapce transportoval do nemocnice vrtulník

LIBEREC - Střet osobního vozidla s nezletilým chlapcem řešili v pondělí odpoledne dopravní policisté v ulici Švermova.

V pondělí 1. října 2018 krátce po půl třetí hodině odpoledne vyjížděli dopravní policisté k nehodě, která se stala v Liberci, na ulici Švermova. Došlo zde ke střetu osobního vozidla s nezletilým chodcem.



Řidička vozidla Peugeot jela ve směru od Ostašova do centra města. Na úrovni restaurace "U Mitika" do její jízdní dráhy zpoza autobusu, který právě v zastávce vysazoval cestující, zřejmě náhle vstoupil nezletilý chlapec. Řidička již střetu s chlapcem nedokázala zabránit. Levou přední částí vozidla tak narazila do chlapce, který po nárazu upadl na zem. Chlapec při nehodě utrpěl zatím blíže nezjištěná zranění, se kterými byl následně transportován vrtulníkem Letecké záchranné služby do nemocnice v Praze. Policisté podrobili řidičku vozidla orientační dechové zkoušce na alkohol, jejíž výsledek byl negativní. Na vozidle vznikla předběžná škoda ve výši 50 tisíc korun.



Okolnostmi nehody se i nadále budou zabývat liberečtí dopravní policisté.

V souvislosti s touto nehodou, která však s touto příčinou není jediná, apelujeme na občany, aby v případě vystupování z autobusu z důvodu jejich bezpečnosti vždy raději vyčkali, až autobus opustí zastávku. Vbíhání do vozovky zpoza autobusu, ať již z přední či zadní části autobusu, je pro chodce vždy velmi riskantní a pro ostatní řidiče tak vyvolává náhlé a nebezpečné situace, na které již nestačí mnohdy včas zareagovat. Ta krátká chvilička čekání se opravdu vždy vyplatí.



2. 10. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

