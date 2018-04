Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zpronevěra

PLZEŇ – Zpronevěřil svěřenou finanční hotovost na nákup náhradních dílů do vozidla.

Policisté obvodního oddělení Plzeň 2 sdělili podezření 30letému muži z přečinu zpronevěra. Na začátku února tohoto roku převzal podezřelý, na základě ústní dohody, od poškozeného v Plzni osobní motorové vozidlo k provedení opravy včetně finanční hotovosti ve výši 30 000 korun, které měl podezřelý použít na nákup náhradních dílů do vozidla. Automechanik měl provedení oprav opakovaně prodlužovat, a proto si v polovině měsíce února tohoto roku majitel své vozidlo zajistil a převezl zpět do svého bydliště. K opravě vozu poškozeného majitele nedošlo, náhradní díly za svěřenou finanční hotovost mechanik nenakoupil a do této doby ani zpět nevrátil. Podezřelému za tento čin může hrozit v pravomocném rozhodnutí až dva roky odnětí svobody, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

prap. Veronika Hokrová

18. dubna 2018



vytisknout e-mailem Google+