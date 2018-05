Zprávy z Karvinska

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Karvinsko - během víkendu policisté řešili fyzické napadení i porušování domovní svobody...

HAVÍŘOV, sobota 12. května

Napadení před barem

V sobotu 12.5. v noci na ulici před jedním havířovským barem mladší muž fyzicky napadl staršího. Důvodně podezřelý 29letý muž v podnapilém stavu přišel zezadu k 43letému a otočil si ho. Nato ho bezdůvodně udeřil pěstí do obličeje. Poškozený muž upadl na zem. Násilník jej několikrát udeřil pěstí do hlavy a nešetřil ani kopy do už ležícího muže.

Zraněný byl převezen do místní nemocnice. Útočník byl zadržen a pro svou podnapilost převezen na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Podezřelý násilník se podobného jednání dopustil opětovně. V minulosti byl pravomocně odsouzen za spáchání trestných činů výtržnictví a úmyslné těžké újmy. V současnosti probíhají procesní úkony ve věci přečinu výtržnictví a ublížení na zdraví.

Český Těšín, neděle 13. května 2018

Podezřelý říká, že si toho moc nepamatuje…

Nejdřív na balkón, pak do okna bytu a nato výskok ven, kde už čekal policista.

V neděli 13.5. krátce po osmé hodině ráno, po oznámení na tísňovou linku, policisté zadrželi 29letého cizince žijícího v ČR pod oknem přízemního bytu v Českém Těšíně, na ulici U Mlékárny.

Opilý muž vylezl na balkón jednoho přízemního bytu, kde začal kopat do dveří. Do bytu se mu nepodařilo dostat, dveře nepovolily. Nato z balkónu přelezl do vedlejšího otevřeného okna jiného bytu. A po vyrušení majitelem, z okna bytu vyskočil ven.Na místě už byli policisté, kteří ho zadrželi.

O podezřelém muži jsme v době jeho eskapád už byli informováni. Policisté na místě zajistili únikové cesty a kontaktovali majitele obou bytů. Po vyskočení z okna bytu, byl muž zadržen a převezen k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici. Z bytů nic neodcizil, kopáním způsobil jednomu z majitelů škodu na majetku.

Skutek bude řešen formou zkráceného přípravného řízení. Po několika hodinách, kdy podezřelý byl schopen procesních úkonů, mu bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody. Litera zákona hovoří, že kdo neoprávněně vnikne do obydlí jiného bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

por. Mgr. Bc. Zlatuše Viačková, zpravodajství 14.5.2018

