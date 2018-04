Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Za dobrotu na žebrotu

ZLÍNSKO: Poskytl jídlo a nocleh, přišel o peníze, šperky a nářadí.

Komisař kriminální policie předložil státnímu zástupci návrh na podání obžaloby proti obviněnému jednadvacetiletému muži z Přerova z trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, kterých se dopustil v době, kdy bydlel u svého známého a staral se o něj v době jeho nemoci. Ukradl mu z domu věci za téměř dvacet tisíc korun a z jeho účtu vybral deset tisíc korun.

Mladý muž se v červenci loňského roku spolu se svým stejně starým kamarádem ubytoval u svého známého a jeho přítelkyně v obci poblíž Luhačovic. Za poskytnutí jídla a noclehu se společně starali o ležícího sedmačtyřicetiletého muže. Asi po deseti dnech se oba mladíci bez důvodu odstěhovali a muž zjistil, že se mu z peněženky ztratily peníze a platební karta včetně kódu PIN. Jeho přítelkyně si zase uvědomila, že jí chybí stříbrné a zlaté šperky, sklenice a další výbava do kuchyně. Když se zaměřili na to, co všechno postrádají, zjistili, že zmizelo i různé nářadí. Podali proto na dva mladíky trestní oznámení.

Policisté z Luhačovic začali prověřovat, co všechno se v domě ztratilo a kdo je vlastně pachatelem krádeží. Oba mladí „ošetřovatelé“ zmizeli neznámo kam a policisty čekala nelehká práce, která však přinesla úspěchy. Prověřováním a posléze vyšetřováním případu se jim podařilo zjistit, kde mladí muži pobývají a odhalit, že krádeže má na svědomí pouze jeden z nich. Odcizené věci se pokusil prodat v několika zastavárnách ve Zlíně, což se mu částečně podařilo. Utržené peníze propil. Věci, které se mu prodat nepodařilo, zahodil v parku. Ukradenou platební kartou disponoval do jejího zablokování pouze tři dny. I tak se mu podařilo vybrat v pěti transakcích celkem deset tisíc korun a ještě 26 krát se pokusil o výběr více než šedesáti tisíc korun.

Odsouzení dosud netrestaného mladého muže bude v rukou zlínského soudu. Za dva trestné činy spáchané částečně ve stadiu pokusu mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

27. dubna 2018, nprap. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem Google+