Vzal zálohu, práci neodvedl

ZLÍNSKO: Za podvod mu hrozí tři roky za mřížemi.

Komisařka kriminální policie podala státnímu zástupci návrh na podání obžaloby proti obviněnému sedmatřicetiletému muži z obce na Zlínsku ze spáchání trestného činu podvod. Muž převzal koncem ledna od zákazníka zálohu na provedení stavebních prací, které však nevykonal. Recidivista je momentálně ve výkonu trestu odnětí svobody pro obdobnou trestnou činnost. Nyní mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody na další tři roky.

Sešli se v nemocnici, oba v roli pacientů. Zákazník a stavař. Slovo dalo slovo a dohodli se na tom, že muž, který se věnuje stavebním pracím, opraví jednasedmdesátiletému seniorovi dlažbu ve vjezdu do zahrady. Senior bohužel netušil, že má co do činění se zkušeným jedenáctkrát trestaným recidivistou.

Zálohu ve výši 8500 korun zaplatil zákazník do rukou stavaře koncem ledna, realizace měla proběhnout o týden později, začátkem února. Muž se sice v určený den dostavil a přivezl část stavebního materiálu, ale od té doby se u svého zákazníka neukázal. Vysvětloval, že má jiné zakázky a proto mu nezbývá čas. Nakonec slíbil, že vrátí zálohu, což však také neučinil. Důvodem byl zřejmě jeho dubnový nástup do věznice za obdobnou trestnou činnost. Policisté navíc prověřují dva podobné případy, které by tento muž mohl mít na svědomí.

