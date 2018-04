Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Zloděj šel po penězích

VSETÍNSKO: Ve Valašském Meziříčí do včerejšího rána vykradli dvě auta.

V noci z pondělí na úterý došlo ve Valašském Meziříčí ke dvěma krádežím ze zaparkovaných vozidel. Pachatel ukradl dokladové tašky a peněženku.

Pětapadesátiletý muž z Valašského Meziříčí i osmačtyřicetiletý cizinec současně bydlící ve Valašském Meziříčí zažili včera ráno velmi podobné zkušenosti. Starší z mužů našel u svého auta Škoda Octavia zaparkovaného u domu rozbité přední okýnko. Co ale nenašel, byla dokladová taška, kterou zloděj z auta ukradl. V ní si odnesl doklady, platební kartu a tři stovky v hotovosti. Druhý muž měl auto zaparkované o několik desítek metrů jinde. Ráno našel svou oktávku bez poškození, ale s otevřenými dveřmi. I jemu se ztratila dokladová taška a peněženka. Opět si zloděj s těmito věcmi odnesl doklady, platební karty a hotovost jeden a půl tisíce korun. K tomu ještě přibral ovladače na bránu. Pachatel způsobil celkově škodu za více jak sedm tisíc korun.

Policisté zjistili, že ke krádeži došlo přes noc z pondělí na úterý a to od páté odpoledne do šesté ráno. Z druhého auta se opodál našli veškeré věci kromě hotovosti a dvou platebních karet. Policisté nadále zjišťují informace, které by je dovedly k pachateli tohoto trestného činu krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

25. dubna 2018, por. Bc. Vladislav Malcharczik

