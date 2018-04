Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nedobrzdila

VSETÍNSKO: Střet čtyř vozidel si vyžádal dvě lehká zranění.

Včera chvíli před čtvrtou odpoledne došlo ve Vsetíně ke srážce čtyř osobních vozidel. Při střetu dvě řidičky utrpěly zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice.

Ve Vsetíně na ulici Lázky došlo včera krátce před čtvrtou ke střetu čtyř osobních vozidel. Sedmapadesátiletá žena ze Vsetínska vyjížděla směrem od centra Vsetína k místní části Bobrky. Nestačila ale reagovat na stojící kolonu v jejím směru, nedobrzdila své auto Seat a narazila zezadu do vozidla Peugeot. To bylo odhozeno na další vozidlo a to Škoda Octavia. Škodovka stihla ještě narazit do další Octavie.

Při nehodě utrpěla řidička Seatu a také sedmadvacetiletá řidička Peugeotu lehké zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice. Nikdo jiný zraněn nebyl. Policisté u všech zúčastněných řidičů provedli dechové zkoušky. Zkoušky byly negativní. Škody na vozidlech byly v řádu desítek tisíc korun. U Seatu to bylo padesát tisíc, u Peugeotu čtyřicet. První Octavia třiačtyřicetiletého řidiče byla poškozena za čtyřicet tisíc korun a desetitisícová škoda vznikla na druhé Octavii šedesátiletému muži.

Dopravní policisté nadále zjišťují okolnosti této dopravní nehody.

5. dubna 2018, por. Bc. Vladislav Malcharczik

