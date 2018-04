Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Cyklisté a alkohol

VSETÍNSKO: Množí se případy cyklistů ovlivněných alkoholem.

Letos zjistili policisté v okrese Vsetín dvanáct cyklistů pod vlivem alkoholu. Jenom v dubnu jich je šest.

I pro cyklisty platí pravidlo, nepožívat bezprostředně před jízdou nebo během jízdy alkoholické nápoje. Ne všichni ale tohoto pravidla dbají. Od začátku letošního roku policisté na různých místech v okrese Vsetín zjistili celkem dvanáct cyklistů pod vlivem alkoholu. Celá polovina jich je v období dubna. V dubnu se jedná o muže ve věku osmadvacet až dvaapadesát let. Jsou to muži z okresu Vsetín ale i z okresu Kroměříž či Česká Lípa. Dubnové hodnoty, které policisté naměřili, začínají na hodnotě 1,22 promile. Ještě jedna hodnota byla do dvou promile a to 1,79. Většina jich je v rozmezí 2 až 3 promile. Rekordmanem je z večera čtvrtého dubna dvaatřicetiletý muž ze Vsetínska, který při kontrole v obci Jablůnka nadýchal 3,18 promile.

Podle zákona o silničním provozu lze alkohol zjištěný u cyklisty potrestat pokutami. Pokud je hodnota zjištěného alkoholu do jednoho promile lze uložit pokutu v rozmezí od 2.500,- až 20.000,- Kč. Pokud přesáhne hodnota zjištěného alkoholu jedno promile lze uložit pokutu v rozmezí od 25.000,- do 50.000,- Kč.

12. dubna 2018, por. Bc. Vladislav Malcharczik

