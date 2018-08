Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Za volant usedl opilý

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Poté naboural do stromu.

Pod vlivem alkoholu usedl za volant BMW dvacetiletý muž. Dnes krátce po půlnoci havaroval mezi Nivnicí a Korytnou.

Muž posilněný alkoholem usedl za volant BMW a jel od Nivnice na Korytnou. Alkohol a nepozornost ale udělali své a tak se stalo, že vyjel vpravo mimo silnici do travnatého příkopu. Po ujetí několika metrů se mu podařilo vrátit zpět na komunikaci a pokračoval dál na obec Korytná. Nepoučitelný řidič ale absolvoval ještě cestu zpět, která ovšem nedopadla tak dobře. V pravotočivé zatáčce dostal smyk a vyjel vpravo mimo silnici. Poté vozidlo vjelo přes příkop přímo na louku, kde narazilo do ovocného stromu. Poté se ještě převrátilo přes střechu. Muž utrpěl zranění, se kterým ho přivolaní záchranáři převezli do Uherskohradišťské nemocnice. Policisté u něj na místě provedli dechovou zkoušku, která vykázala 2,04 promile alkoholu.

Dopravní nehodou se i nadále zabývají policisté.

15. srpna 2018, por. Bc. Milena Šabatová

Odkazy do noveho okna dopravní nehoda BMW Detailní náhled dopravní nehoda BMW Detailní náhled

vytisknout e-mailem Google+