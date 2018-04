Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Z místa nehody ujel

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Řidič přiznal, že před jízdou pil alkohol.

Pod vlivem alkoholu usedl za volant passatu osmapadesátiletý muž. Stalo se tak ve středu odpoledne 4. dubna. Muž jel od Boršic u Blatnice směrem na Horní Němčí. Na křižovatce v obci Slavkov ale nezvládl odbočovací manévr a částečně najel do protisměru, kde bočně narazil do dodávky. Řidič aniž by zastavil, pokračoval dál v jízdě do Horního Němčí. Po oznámení této události ho policisté dohledali a provedli u něj dechovou zkoušku, která vyšla s výsledkem 2,11 promile alkoholu. Muž přiznal, že od rána popíjel alkohol. Škoda na vozidlech je předběžně vyčíslena na čtyřicet pět tisíc korun.

Policisté z Bojkovic v neděli odpoledne 1. dubna zastavili v obci Žítková řidiče octavie. Z dostupné evidence hlídka zjistila, že muž nemá za volantem co dělat, neboť má vysloven zákaz řízení, a to až do května příštího roku. Navíc ještě nadýchal 0,41 promile alkoholu. I tento řidič přiznal, že před jízdou popíjel alkohol. Nyní je podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podle zákona mu hrozí až dvouleté vězení.

Silnici I/50 brázdil v neděli ráno osmatřicetiletý řidič octavie. U Zlechova ho zastavili policisté z Buchlovic, kteří mu zakázali další jízdu. Důvodem byla jeho platná blokace řidičského oprávnění. Událostí se nadále zabývají dopravní policisté.

Za volant fiatu usedl v podroušeném stavu pětačtyřicetiletý muž, kterého zastavila policejní hlídka v pondělí po poledni v obci Hluk. Řidič nadýchal 1,83 promile alkoholu. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.

Ze zákazu řízení a jízdy pod vlivem alkoholu si nic nedělal dvaačtyřicetiletý řidič fordu, který ve středu odpoledne projížděl Uherským Hradištěm. V jeho dechu policisté naměřili 1,95 promile alkoholu a z dostupné evidence navíc zjistili, že mu Okresní soud v Kroměříži vyslovil zákaz řízení.

Výběr ze zjištěných přestupků v dopravě na Uherskohradišťsku 30. 3 – 5. 4. 2018



Počet zjištěných přestupků 30. 3. – 5. 4. 2018 23. 3. – 29. 3. 2018 Řidič pod vlivem alkoholu 7 3 Řidič pod vlivem drog 2 2 Překročení maximální rychlosti 76 78 Jízda na červenou / nedání přednosti v jízdě 18 50 Nepoužití bezpečnostních pásů 26 38 Telefonování za jízdy 18 24 Špatný technický stav vozidla 35 57 Neoprávněné zastavení a stání 4 3 Chodci 1 5 Cyklisté 1 7



6. dubna 2018, por. Bc. Milena Šabatová

