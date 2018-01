Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Loupežné přepadení je objasněno

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Muži hrozí až desetileté vězení.

Loupežné přepadení benzinové čerpací stanice, ke kterému došlo ve středu 10. ledna v Kunovicích, je objasněno. Naši kriminalisté pachatele obvinili z trestného činu loupež.

Pachatel přišel ve večerních hodinách do prodejny benzinové čerpací stanice. Po pár minutách obešel prodejní pult a s nožem v ruce požadoval po zaměstnankyni peníze. Ten večer si odnesl bezmála čtyři tisíce korun.

Vyšetřování bylo v plném proudu. Policisté prověřovali získané poznatky, vyhodnocovali kamerové záznamy, vyslýchali svědky a pracovali na dalších úkonech. K dopadení pachatele jim napomohl jeden z občanů, který muže poznal. Již v pátek tak případ mohli ukončit.

Pětatřicetiletý muž z Uherskohradišťska se ke svému zoufalému činu přiznal. U výslechu dodal, že tak učinil z důvodu tíživé finanční situace. Ještě ten den byl převezen do vazební věznice v Brně. Nyní mu hrozí pobyt za mřížemi v délce od dvou do deseti let.

15. ledna 2018, por. Bc. Milena Šabatová

