Vyvázl bez zranění

KROMĚŘÍŽSKO: Škoda na vypůjčeném vozidle je půl miliónu korun.

V pátek 22. prosince ve dvě hodiny odpoledne vyjížděli dopravní policisté k nehodě, ke které došlo mezi obcemi Koryčany a Jestřabice. Čtyřicetiletý řidič cizí státní příslušnosti jel s vypůjčeným osobním vozidlem BMW ve směru na obec Jestřabice. Nepřizpůsobil rychlost jízdy povaze a stavu komunikace, v levotočivé zatáčce přejel vpravo do příkopu, kde spodní části automobilu narazil do pařezu. Poté se vrátil zpět na silnici, vjel do protisměru, kde levou přední částí narazil do kovových svodidel. Nezastavil a pokračoval směrem na Jestřabice. V poslední pravotočivé zatáčce před obcí přejel s vozidlem opět do protisměru, narazil do směrového sloupku a zůstal v příkopu. Při nehodě sehrál svou roli také alkohol. Policisté u řidiče naměřili 1,98 promile v dechu. Navíc zjistili, že má až do roku 2024 zákaz řízení.

Cizinec se tímto jednáním dopustil trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí až tři roky vězení.

