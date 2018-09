Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vypůjčil si cizí auto

KROMĚŘÍŽSKO: Řídil bez řidičáku, přes zákaz a navíc pod vlivem alkoholu a drog.

V pátek navečer krátce po půl osmé zadrželi policisté z kroměřížského obvodního oddělení pětadvacetiletého muže. Zadržení předcházela vcelku netradiční situace. Ta se udála v Kroměříži. Mladý muž šel po chodníku ulicí Havlíčkova a z ničeho nic kopl do projíždějícího vozidla. Řidička se spolujezdcem zastavili a chtěli mu domluvit, ale mladík zjevně pod vlivem alkoholu začal utíkat. Naštvaná osádka automobilu ho proto začala pronásledovat. Po několika metrech se výtečníkovi naskytla příležitost, jak se jich zbavit. Uviděl totiž ženu, která zastavila vozidlo Škoda Fabia a vystoupila z něj. Uvnitř ponechala v zapalování klíče a vešla do domu. Naskočil proto do škodovky a začal svým pronásledovatelům ujíždět. Ti ale ihned zavolali na linku 158 a oznámili, že jedou za vozidlem, které řídí s největší pravděpodobností podnapilec. Když relaci ve vysílačce uslyšely kroměřížské policejní hlídky, okamžitě se za podnapilým řidičem vydaly. Za pár minut ho zastavila jedna z nich v ulici Velehradská. Policisté mladíka vyzvali, aby se podrobil dechové zkoušce na alkohol. Ta byla pozitivní. Nadýchal 2,22 promile. Také drogový tester odhalil užití drog. A aby toho nebylo málo, hlídka lustrací zjistila, že tento řidič nevlastní řidičský průkaz pro žádnou skupinu a současně má soudem vysloven zákaz řízení. Zatímco u něj policisté prováděli tuto kontrolu, zavolala na policii osmapadesátiletá žena, která postrádala svoji škodovku. Vozidlo tak bylo okamžitě nalezeno.

Mladý muž je nyní podezřelý z trestných činů neoprávněné užívání cizí věci, ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí až tříleté vězení.

Případ i nadále řeší policisté z kroměřížského obvodního oddělení.

24. září 2018, por. Mgr. Simona Kyšnerová

