Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Vnikl do sklepa bytového domu a kradl tam

KROMĚŘÍŽSKO: Majiteli způsobil škodu za bezmála třicet devět tisíc korun.

Včera ráno oznámil policistům z Obvodního oddělení v Bystřici pod Hostýnem osmačtyřicetiletý muž, že mu ze sklepa zmizelo jízdní kolo a pracovní nářadí.

Do jedné ze sklepních kójí bytového domu v Bystřici pod Hostýnem se neznámý pachatel vloupal během uplynulých pěti dní. Do samotné bytovky se dostal prozatím nezjištěným způsobem. Vstupní dveře totiž nebyly zjevně poškozeny. Následně sešel do suterénu a tam překonal dva zámky na dveřích sklepa oznamovatele. Uvnitř odcizil jízdní kolo i s doplňky za dvacet osm tisíc korun a dále pracovní nářadí. Celková škoda se tak vyšplhala na bezmála třicet devět tisíc korun.

Pachatel se tímto jednáním dopustil trestného činu krádež. Po dopadení mu za to hrozí až dvouleté vězení.

Doporučujeme, aby se majitelé (nájemníci) bytů snažili dům celodenně zamykat. Klíče od domu musí mít pouze omezený okruh lidí (nájemníci, doručovatelka apod.). Za vpuštění cizí osoby do domu musí odpovídat dospělá osoba.

29. srpna 2018, por. Mgr. Simona Kyšnerová

