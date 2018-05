Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pomněnkový den

ZLÍNSKÝ KRAJ: Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Na den 25. května 2018 připadá Mezinárodní den pohřešovaných dětí – tzv. Pomněnkový den. Tento den si připomíná i Česká republika a ve Zlínském kraji tomu není jinak. Datum souvisí s tragickým osudem malého chlapce, který se ke své rodině nikdy nevrátil. Dne 25. května 1979 zmizel v New Yorku na cestě do školy šestiletý Etan Patz. V následujících letech začaly nejrůznější organizace připomínat tento den v souvislosti se zmizelými dětmi a v roce 1983 označil prezident USA Ronald Reagan 25. květen za Den pohřešovaných dětí. Jako mezinárodní den se začal připomínat od roku 1986. V Evropě se připomíná od roku 2002. V České republice se tento den zdůrazňuje jako tzv. pomněnkový den, a to od roku 2004.

O problematice pátrání po pohřešovaných dětech se více dozvěděli návštěvníci prezentační akce Policie ČR v Kroměříži. Mnozí si ze setkání s policisty odnesli i drobné dárky s tématikou odkazující na „Pomněnkový den“.

V roce 2017 jsme pátrali po 39 pohřešovaných dětech, letos to prozatím bylo dětí 16. Ve všech případech se policistům podařilo děti úspěšně najít. Kromě toho jsme v roce 2017 hledali i 273 svěřenců různých ústavů, dětských domovů, apod..

V roce 2010 vznikl ve spolupráci s Evropskou federací a Ministerstvem vnitra ČR na ochranu pohřešovaných dětí a sexuálně zneužívaných dětí projekt “Dítě v ohrožení". Uvedený projekt je součástí Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech a napomáhá k rychlejšímu šíření informací o pohřešovaných dětech směrem k široké veřejnosti. Ta se může následně významným způsobem podílet na nalezení a záchraně uneseného či z jiného důvodu pohřešovaného dítěte. V loňském ani letošním roce jsme ve Zlínském kraji institut „dítě v ohrožení“ nemuseli aktivovat.



Jak předcházet situaci, že se dítě ztratí či se stane objetí trestného činu

Rady pro rodiče

komunikujte se svým dítětem, zajímejte se o jeho problémy, naslouchejte mu, vnímejte změny v jeho chování,

mějte vždy přehled o tom, kde a s kým se vaše dítě nachází, mějte přehled o jeho denních aktivitách,

vysvětlete dítěti klidným a přiměřeným způsobem (v závislosti na jeho věku), jaká nebezpečí ho mohou potkat a jak jim může čelit, na koho se může obrátit s žádostí o pomoc,

dítě by mělo znát základní linky tísňového volání (112, 158, 155, 150, 156),

učte děti, aby věřili svým vlastním pocitům, ujistěte je, že mají právo říct kdykoliv „NE“, jestliže cítí, že není něco v pořádku,

vždy velmi dobře zvažte, komu své dítě svěřujete a tyto osoby si náležitě prověřte (např. chůva),

pro případ zmizení dítěte mějte k dispozici (nejlépe vždy při sobě) aktuální fotografii vašeho dítěte



Dojde-li ke zmizení vašeho dítěte

kontaktujte policii na kterékoliv policejní služebně nebo na lince tísňového volání 158 ihned, jakmile zjistíte, že se vaše dítě ztratilo, vyvarujte se pozdního oznámení, rozhodovat mohou i minuty,

v závislosti na věku dítěte prohledejte všechna místa, kde by si dítě mohlo hrát nebo kde by mohlo usnout, uvědomte si, kdy a kde jste jej viděli naposledy, i malé dítě je schopno ujít několik kilometrů,

poskytněte policii detailní popis vašeho dítěte včetně oblečení a zvláštních znamení (jizvy, tetování, mateřská znaménka), předejte policii aktuální fotografii vašeho dítěte v odpovídající kvalitě, informace o jeho zdravotním stavu a užívaných lécích,

informujte policii o okolnostech zmizení dítěte, kdy a kde, popř. s kým jste jej naposledy viděli,

policii uveďte jen pravdivé a nezkreslené informace, v žádném případě informace nezatajujte, i sebemenší detail může být významný pro pátrání včetně změn v chování dítěte před jeho zmizením,

zamezte přístupu sousedů, známých a dalších osob mimo rodinu do domu nebo bytu, odkud se dítě ztratilo do doby, než policie provede šetření na těchto místech,

buďte neustále na příjmu, aby vás policie mohla bez problémů kontaktovat,

pohřešování dítěte představuje pro každou rodinu velké psychické trauma, máte proto možnost využít služeb policejního psychologa, nebojte se také kontaktovat neziskové organizace pomáhající lidem v obtížných životních situacích, k dispozici jsou vám také linky důvěry

Základní pravidla bezpečného chování pro děti

mělo by vždy informovat rodiče o tom, kam jde a s kým a požádat je o svolení,

nemělo by se venku pohybovat sám, vždy je lepší mít doprovod kamaráda nebo dospělé osoby,

nemělo by přeceňovat své síly, zbytečně riskovat, nechat se „vyhecovat“ kamarády k tomu, aby podstoupil něco, co by mohlo skončit nešťastnou náhodou, ohrozit tvé zdraví nebo život,

jestliže se někdo pokusí ho odvést někam proti jeho vůli, vynaložit snahu dostat se od něj pryč, ať už za použití křiku, kopání nebo jiných metod,

pokud si ho někdo bude chtít vyfotografovat, má právo říct „NE“ a informovat o tom své rodiče nebo jinou důvěryhodnou dospělou osobu,

nikdy nestopovat, nenastupovat do auta k žádné osobě (ať už známé či neznámé), nemá-li předem daný souhlas rodičů,

v případě, že se dítě ztratí rodičům na veřejně přístupném místě, poučit ho jak se v dané situaci chovat (ve vztahu k věku dítěte), aby dítě co nejdříve vyhledalo uniformovaného policistu či strážníka nebo jinou důvěryhodnou osobu (prodavačka v obchodě, maminka s dětmi,...) a řekne jim, že se ztratil a potřebuje pomoct, najít rodiče,

pamatovat si základní bezplatné linky tísňového volání, na které se může obrátit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (158 – Policie ČR, 155 – Zdravotnická záchranná služba, 150 – Hasičský záchranný sbor ČR, 156 – Obecní policie, 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání).

25. května 2018, nprap. Petr Jaroš

