Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Hledáme šestnáctiletou dívku

ZLÍNSKO: Z domu odešla včera dopoledne.

Šestnáctiletá dívka z domu ve Zlíně – Malenovicích, kde bydlí se svojí sestrou, odešla včera dopoledne a od té doby o sobě nedala vědět. Když se do večera domů nevrátila, její sestra zavolala na policii. Mobilní telefon s sebou nemá. Podle dosavadních zjištění by se mohla pohybovat na filmovém festivalu ve Zlíně. V případě, že by ji někdo poznal, ať zavolá na linku 158.

Policisté po dívce pátrají už od včerejšího večera, kdy prověřili vlakové, autobusové nádraží, nemocnice a další místa, kde by se podle zjištěných informací mohla dívka pohybovat. Pátrání je prozatím bezúspěšné, proto žádáme o pomoc i veřejnost.

Dívka je střední postavy, vysoká asi 150 -160 cm, má hnědé oči a rovné, středně dlouhé vlasy. Popis oblečení, ve kterém by se mohla pohybovat, se od rodinných příslušníků nepodařilo zjistit.

Další informace naleznete zde: http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=7440529181505

29. května 2018, mjr. Mgr. Lenka Javorková

