Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Chtěl ujet policistům

VSETÍNSKO: To se mu však nepodařilo a havaroval.

Když se v pátek odpoledne ozvalo ve služební vysílačce hlášení o tom, že se ve směru od Ostravice směrem k obci Bílá v sousedním Moravskoslezském kraji pohybuje vozidlo evidované jako odcizené, zareagovala hlídka cizinecké policie okamžitou, a jak se později ukázalo i strategickou změnou stanoviště. Policisté z oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort zlínského odboru cizinecké policie se z taktických důvodů stáhli do obce Horní Bečva. A odcizené vozidlo tudy po několika minutách skutečně projelo. Policisté se za tímto automobilem vydali a po chvíli jej i odstavili na blízké autobusové zastávce. Řidič s policisty z počátku spolupracoval, předložil jim osobní doklady, doklady od vozidla a dokonce se podrobil i zkoušce na alkohol. Zkoušku na přítomnost omamných látek již však neabsolvoval a v automobilu se uzamknul. To zaregistroval i přítomný policista, který již tušil, co se bude dít dál. Řidič sešlápnul plyn a prudce se rozjel. V tom mu policista chtěl zabránit a pootevřeným okýnkem se snažil strhnout řízení, což se nakonec nepodařilo. Policista se ještě několik metrů držel okýnka, než upadl na silnici. I přes drobná poranění hlídka doslova naskočila do služebního automobilu a začala vozidlo pronásledovat. Po celou dobu také komunikovala s integrovaným operačním střediskem, které tak mohlo navigovat další hlídky v okolí. Pronásledování skončilo až v Rožnově pod Radhoštěm, a to havárií ujíždějícího vozidla. Dříve než se řidič vzpamatoval, měl na rukou pouta a seděl ve voze rožnovských policistů.

Během dalšího šetření vyplynulo, že se při policejní kontrole vydával za někoho jiného. Nakonec se však policistům jeho pravou identitu prokázat přece jen podařilo. Mužem, který ohrozil zdraví nejen zasahujících policistů, ale i ostatních účastníků silničního provozu, je policii již známý šestačtyřicetiletý muž z Frýdeckomístecka. Na muže, který je podezřelý ze spáchání hned několika trestných činů, uvalil soudce vsetínského okresního soudu vazbu. V případě prokázání viny mu hrozí několikaletý trest odnětí svobody.

Vsetínští kriminalisté žádají veřejnost o spolupráci, přesněji je zajímají informace přímých svědků pronásledování. Svá svědectví mohou policistům sdělit na telefonním čísle 974 680 454 nebo na lince 158.

Zajímavostí je, že podobným způsobem, jakým bylo odcizeno ujíždějící vozidlo, byla nedávno odcizena i Škoda Superb, kterou však vsetínští kriminalisté již vypátrali a předali zpět majiteli.

A kdo je podezřelý z krádeže Superbu? Ano, je to stejný muž, který již nyní svůj čas tráví ve vazební věznici…

19. března 2018, nprap. Petr Jaroš

vytisknout e-mailem Google+