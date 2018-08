Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Barum Czech Rally Zlín 2018

ZLÍNSKÝ KRAJ: Zítra večer bude uzavřeno centrum Zlína

Včera jsme zahájili bezpečnostní opatření v souvislosti s blížící se motoristickou soutěží Barum Czech Rally Zlín 2018. To bylo zaměřeno především na dodržování pravidel v silničním provozu. Do bezpečnostního opatření byly nasazeny na čtyři desítky policistů a celkem jsme zaevidovali 66 dopravních přestupků. Nejčastějším přestupkem bylo stejně jako v jiných letech překročení nejvyšší povolené rychlosti, a to ve 47 případech.

Ze strany účastníků letošní Barum rally jsme zjistili dva přestupky spočívající v překročení rychlosti, a to na komunikaci mezi obcemi Velký Ořechov a Doubravy. V úseku, kde je povolena maximální rychlost 90 km/h jel jeden z jezdců 111 km/h a druhý 115 km/h.

Bezpečnostní opatření bude probíhat i v následujících dnech. Během dneška a zítřka si mohou jezdci projet jednotlivé rychlostní zkoušky v rámci tzv. seznamovacích jízd. Ty proběhnou bez nutnosti uzavírek v běžném provozu.



První rozsáhlá uzavírka, která ovlivní dopravní situaci přímo v centru Zlína, je naplánována na zítřek, konkrétně od 22:45 do 1:30 hodin. Jednotlivý jezdci mají v tomto časovém úseku prostor k seznamovacím jízdám městské rychlostní zkoušky, která v pátek oficiálně odstartuje letošní Barum rally. Po tuto dobu bude průjezd centrem Zlína značně omezen. Apelujeme tedy na dodržování dopravního značení a pokynů policistů či pořadatelů.

22. srpna 2018, nprap. Petr Jaroš

