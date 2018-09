Zpravodajství z Frýdeckomístecka

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Frýdek-Místek - Nákup zboží přes výlohu

Policisté z obvodního oddělení Frýdek-Místek měli tento týden opravdu napilno. Zabývali se hned více krádežemi najednou. V prvním případě se měl dosud neznámý pachatel začátkem tohoto týdne vloupat do prodejny se sportovním oblečením. Ke svému lupu přišel tak, že dle dostupných informací rozbil část skleněné výlohy a následně si „nakoupil“ sportovní vybavení jako jsou například boty, kalhoty, bundy, ale také trekingové roztahovací hole. Majiteli prodejny tak způsobil škodu přesahující výše dvaceti tisíc korun.

O svůj lup se přel s ochrankou

V druhém případě se ve středu 5. září 2018 policisté zabývali krádeží v jedné z prodejen ve Frýdku-Místku. Muž si přišel v ranních hodinách „nakoupit“. Do své igelitové tašky si měl na prodejně odložit dvě lahve alkoholu a následně se vydal k informacím, kterými prošel bez zaplacení. To už však zpozorovala ochranka a muže zde oslovila. Tomu se to nelíbilo, a jelikož o svou tašku s nezaplaceným nákupem nechtěl přijít, začal se s ochrankou o ni přetahovat. Přetahoval se tak vehementně, až se taška s alkoholem roztrhla a lahve vypadly na zem. Podezřelý tak přišel o svůj lup, vzal nohy na ramena a utekl. Následně se na místo dostavili muži zákona a na základě osobní znalosti podezřelého ztotožnili. Poškozené společnosti tak byla krádeží způsobena škoda téměř za devět set korun.

V obou případech byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin krádež, za což pachatelům hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

por. Bc. Eva Michalíková

oddělení tisku a prevence

územní odbor Frýdek-Místek

6. září 2018

