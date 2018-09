Zpravodajství z Frýdeckomístecka

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Frýdek-Místek - Řídil vozidlo po požití alkoholu

Ve městě Třinec policisté včerejšího dne 19. září 2018 kolem jedenácté hodiny dopolední prováděli běžnou silniční kontrolu. Po zastavení vozidla značky KIA SORENTO muži zákona vyzvali 44letého muže, aby se podrobil odbornému měření na přítomnost alkoholu v dechu. Toto muž dobrovolně učinil a opakovaně mu bylo naměřeno téměř 1,5 promile. Řidiči byla zakázána další jízda, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a následně byl převezen na služebnu k dalším úkonům.

Policisté obvodního oddělení Třinec sdělili ve zkráceném přípravném řízení muži podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Pachateli se nepodařilo s vozidlem odjet

Policisté z obvodního oddělení Frýdek-Místek pátrají po dosud neznámém pachateli, který se pokusil odcizit vozidlo značky Škoda Superb. Auto bylo zaparkované na parkovišti z jedné ulic ve Frýdku-Místku. Majitelka vozidlo řádně uzamkla v odpoledních hodinách 18. září 2018. Následující den po deváté hodině ranní ke svému vozidlu přišla a zjistila, že toto je poškozeno. Pachatel se měl dle dostupných informací dostat do uzamčeného vozidla tak, že vypáčil dveře a následně poškodil spínací skříňku, avšak krádež nedokonal a s vozidlem neodjel. Poškozené majitelce tak způsobil starosti zhruba za deset tisíc korun.

V dané věci jsou zahájeny úkony trestního řízení pro přečin krádež ve stádiu pokusu a pro přečin poškození cizí věci, za což po dopadení pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Usedl za volant i přes platný zákaz řízení

Policisté z dopravního inspektorátu Frýdek-Místek včerejšího dne 19. září 2018 kolem 17,30 hodin kontrolovali řidiče osobního vozidla Škoda Fábie, který projížděl obcí Staříč, po ulici Sviadnovská. Po zastavení auta a následné kontrole k osobně řidiče muži zákona zjistili, že tento usedl za volant i přesto, že mu byl Magistrátem města Ostravy vysloven platný zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel a to až do června příštího roku. Muž ve věku dvaceti čtyř let byl policisty zadržen a převezen na policejní služebnu k procesním úkonům.

Policisté z obvodního oddělení Brušperk muži sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu nyní hrozí pobyt za mřížemi až na tři léta.

por. Bc. Eva Michalíková

oddělení tisku a prevence

územní odbor Frýdek-Místek

20. září 2018

