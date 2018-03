Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vyhýbal se vězení

ZNOJEMSKO: Po čtyřech měsících od příkazu soudce je již za mřížemi.

Třiadvacetiletý muž z našeho regionu se vyhýbal nástupu do vězení. Měl si odpykávat trest za krádeže a porušování domovní svobody. Vzhledem k tomu, že se k tomu neměl, vydal soudce koncem listopadu loňského roku příkaz k jeho dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Mladík se stále ukrýval a pobytu za mřížemi se bránil. Včera se však vše změnilo, protože se nám podařilo vypátrat jej dopoledne v obci Hodonice. Ještě před polednem jsme ho eskortovali do brněnské věznice. Nyní bude čelit dalšímu trestnímu stíhání pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podle trestního zákoníku mu za to hrozí až dva roky odnětí svobody.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 27. března 2018

