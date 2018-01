Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Řidič z místa nehody utekl

ZNOJEMSKO: Po úspěšné pátrací akci byl motiv jeho úprku zcela zřejmý.

K dopravní nehodě, která se stala o půl jedenácté v noci na dnešek, jsme museli přizvat i psovoda se psem. Jeden z řidičů totiž z místa utekl. Ke střetu dvou vozidel došlo na silnici první třídy č. 53 na křižovatce u obce Oleksovice. Dvacetiletá řidička osobního vozu BMW jela po vedlejší silnici od obce Oleksovice. Zřejmě nedala přednost v jízdě vozidlu VW Caravelle jedoucímu po hlavní silnici směrem na Znojmo. Po střetu bylo toto auto odhozeno mimo komunikaci a tím poškodilo označník autobusové zastávky i budovu čekárny. Při dopravní nehodě podle prvotních informací utrpěli lehké zranění dva spolujezdci v BMW. Po ošetření v nemocnici byli propuštěni do domácího léčení. Řidička alkohol před jízdou nepila. Vzhledem k tomu, že řidič VW na místě nezůstal, začali jsme po něm pátrat. Akci jsme zdárně ukončili v obci Lechovice. Zjistili jsme, že se jedná o čtyřiatřicetiletého muže s platným zákazem řízení. Tuto činnost má zakázanou až do května letošního roku. Dechovou zkoušku na zjištění požití alkoholu před jízdou měl sice negativní, ale test na přítomnost drog měl pozitivní na pervitin a kokain. Dalším důvodem k jeho úprku bylo i to, že vozidlo, které řídil, bylo vedeno jako odcizené. Všichni účastníci této nehody jsou ze Znojemska. Celková způsobená škoda je asi sto padesát tisíc korun. Přesná příčina a míra zavinění je předmětem dalšího šetření. Zabývat se budeme i případem odcizeného vozidla a veškerým protiprávním jednáním, které s tím souvisí.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 11. ledna 2018

