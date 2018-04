Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Žádáme veřejnost o pomoc s pátráním

SVITAVSKO - Pohřešujeme desetiletou dívku.

Aktualizováno 20:45

Pohřešovaná dívka byla vypátrána a je v pořádku.

Od dnešního rána pohřešujeme desetiletou dívku, která těsně před 7 hodinou odešla z místa trvalého bydliště ve Svitavách do školy, kam už nedorazila. Do současné doby o sobě nepodala zprávu. Mobilní telefon u sebe nemá. Měla by se pohybovat na horském dámském jízdním kole a naposledy byla viděna kolem 8:30 hod. na benzínové čerpací stanici v Hradci nad Svitavou.

Dívka je drobné postavy sto dvacet centimetrů vysoké, na sobě měla v době odchodu tmavé kalhoty, šedou mikinu a růžovou vestu. U sebe by měla mít červený batoh s motivem Mickey Mouse. Více informací naleznete zde. (pokud je odkaz neaktivní, byla pohřešovaná dívka nalezena).

Pokud máte jakékoli informace vedoucí k nalezení pohřešované dívky, volejte na linku 158. Nebo se obraťte na kterékoli obvodní oddělení. Za Vaši spolupráci předem děkujeme.

17. dubna 2018

nprap. Bc. Ondřej Zeman

tiskový mluvčí

