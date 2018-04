Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Vloupali se do školy

SVITAVSKO - Způsobili škodu za více jak 100.000 korun.

Ilustrační foto PČRJen čtyři dny nám trvalo odhalit a obvinit dva mladíky ve věku 20 let. Ti si 18. dubna vyslechli od vyšetřovatele obvinění z krádeže a spolupachatelství. Čeho že se dopustili? Oba se měli 14. dubna v nočních hodinách tohoto roku vloupat do Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli. Mladíci prostředí dobře znali a věděli přesně, co ze školy chtějí. Do rukou jim, po překonání okna, padl pár exotických ještěrek a gekonů. To jim nestačilo a pokračovali ještě chovnou kolonií švábů a také nástroji pro výrobu terárií. Dohromady na odcizených zvířatech, věcech a poškození objektu způsobili škodu přes 100.000 korun. Dle jejich vyjádření bylo důvodem jejich počínání založení vlastní odchovny odcizených zvířat. Ta se naštěstí v pořádku vrátila zpět do školy i s dalšími odcizenými věcmi.

Mladíkům v současné době hrozí v případě prokázání viny před soudem až pět let za mřížemi.

20. dubna 2018

nprap. Bc. Ondřej Zeman

tiskový mluvčí

